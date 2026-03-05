Perrito criollo murió tras brutal golpiza de dos hombres en Palmira: su cuidadora contó cómo ocurrió todo

Un caso de brutal maltrato animal está causando indignación en el municipio de Palmira. Bruno, un perro criollo que llevaba años con su cuidadora, murió luego de ser golpeado por varios hombres en plena vía pública.

Todo ocurrió mientras la mujer paseaba a su mascota. Según lo conocido, la agresión se habría producido tras una disputa con otra mascota del sector.

Perro fue brutalmente golpeado hasta la muerte por dos hombres en Palmira

De acuerdo con el testimonio de la cuidadora, el ataque fue directo y violento. En medio del paseo, dos hombres arremetieron contra el perro.

Lo mataron a golpes. Los dos al mismo tiempo lo pateaban

La agresión fue tan fuerte que Bruno quedó gravemente herido en el lugar. La mujer intentó reanimarlo de inmediato.

Empecé a darle respiración boca a boca, después a moverle su corazoncito, pero no... Yo estaba muerto.

El animal murió a causa de las lesiones.

Necropsia del perrito confirmó a qué se debió su muerte

La necropsia confirmó que la causa de la muerte fue el trauma recibido. El reporte indica:

Pulmón izquierdo, se evidencia lesión traumática de aproximadamente 7 centímetros de longitud, compatible con ruptura o laceración pulmonar secundaria a trauma contundente.

Según la información conocida, en la golpiza también habría participado un menor de edad.

Después de la muerte del perro, la agresión continuó contra la cuidadora, quien resultó con lesiones en el rostro.

Agresores del perrito en Palmira podría quedar libres

A pesar de lo ocurrido, la mujer insiste en que su principal exigencia es justicia.

¿Cómo no va a ser una persona peligrosa para la sociedad que no le importa una mujer sola y agrede brutalmente a un perro?.

Las autoridades confirmaron la captura de uno de los presuntos agresores. Sin embargo, existe preocupación porque podría quedar en libertad, mientras se desarrollan las audiencias y avanza el proceso judicial.

Ante esto, el llamado de la ciudadanía es que el caso no quede impune y que se aplique la Ley Ángel.