La NASA alista un telescopio que cambiará por completo la investigación del universo

La NASA dio a conocer una importante información que cambiaría por completo la investigación espacial. Reveló que a principios de septiembre se dará el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman.

Su principal característica es que el campo de visión es 100 veces mayor que el telescopio Hubble. Esto permitiría que se mida la luz en mil millones de galaxias, así como el bloqueo de la luz de las estrellas y así ver con claridad los exoplanetas y discos.

Un campo de visión cien veces más grande

Desde este observatorio, habrá un campo amplio de 300 megapíxeles con el que se capturarán imágenes del cielo cien veces más grande de lo que hoy se conoce. Es decir, 100 veces mayor que cualquier imagen de Hubble.

Los expertos esperan que con el telescopio se exploren terrenos nuevos del cosmos y comprender cómo está siendo la expansión del universo. Asimismo, ayudará a tener más información acerca de la materia oscura, la que quizás es el núcleo de la organización de las galaxias.

Lanzamiento será en septiembre de 2026

Para la construcción, mil técnicos han hecho posible que los millones de componentes se alineen. Cuando quede listo en el verano boreal (entre junio y septiembre), el telescopio será llevado al Centro Espacial Kennedy en Florida.

Josh Abel, ingeniero jefe de sistemas del conjunto del telescopio óptico en el centro Goddard, destacó el anuncio del lanzamiento: “Será la base de toda la investigación científica, por lo que su diseño y funcionamiento están entre los factores cruciales para la capacidad de explotación de la misión”.

“Roman utiliza sensores de última generación que se basan en la tecnología de los detectores del infrarrojo en los instrumentos de los telescopios Hubble y Webb de la NASA. El plano focal es mucho más grande, lo que permite capturar un campo de visión mucho mayor”, anotó el astrofísico del centro Goddard, Greg Mosby.