"Ha pasado varias veces": influencer dijo ser vecino de la mujer que disparó al aire en Suba

Múltiples reacciones ha dejado un polémico video en el que se ve a una mujer en aparente estado de alicoramiento disparando al aire desde el balcón de un conjunto residencial en el barrio Niza, ubicado en la localidad de Suba en el norte de Bogotá.

Las autoridades ya identificaron a esta persona tras la orden del alcalde Carlos Fernando Galán, quien reaccionó a los hechos a través de su cuenta de X. "Desde ayer le solicité a la Fiscalía y a la Policía investigar los hechos, y espero que lo hagan con celeridad".

El día que una bala que se dispara al aire caiga en la cabeza de un niño, toda la ciudad va a lamentarlo. No podemos aceptar este tipo de comportamientos en Bogotá

Sebastián Villalobos, un reconocido influencer, reaccionó a este tenso momento que se vivió en Bogotá y aseguró que es vecino de la persona que accionó el arma de fuego y que no sería la primera vez que tiene este tipo de comportamientos.

Ustedes lo acaban de ver con sus propios ojos, yo no me estoy inventando absolutamente nada. Esto ya ha pasado varias veces.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Villalobos indicó que es evidente que la mujer estaría borracha. "Se alcanza a ver el estado en que se encuentra esta señora, que no está en sus cinco sentidos, y uno en ese estado no controla muchas cosas".

¿Qué pasa si llega a disparar al frente o a los lados y llega a impactar a uno de nuestros vecinos? No importa que no sea a mí a quien le pase algo. No quiero estar en la tranquilidad de mi casa y que en cualquier momento entre una bala por cualquier lugar.