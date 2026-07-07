Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó filtración de datos tras incidente de ciberseguridad: ¿qué pasó?

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá confirmó que fue víctima de un incidente de seguridad informática que derivó en la exfiltración de información almacenada en una base de datos histórica utilizada para procesos operativos internos.

El hecho se conoció días después de que especialistas en ciberseguridad alertaran sobre una presunta filtración masiva de datos relacionados con la entidad.

Aunque el Distrito confirmó el robo de información, aclaró que todavía adelanta análisis técnicos y forenses para establecer el verdadero impacto del incidente.

¿Qué dijo la Secretaría de Movilidad sobre la filtración de datos?

La entidad informó que las investigaciones técnicas permitieron establecer que sí existió una exfiltración de información, es decir, una extracción no autorizada de datos desde una base de datos histórica administrada por un proveedor tecnológico externo que prestaba servicios a la Secretaría.

Según explicó, esa base era utilizada únicamente como fuente de consulta interna para algunos procesos operativos específicos y, por ahora, continúa la verificación para determinar el volumen exacto de la información comprometida y el nivel de exposición de los registros.

Las autoridades señalaron que todavía no existe un consolidado definitivo sobre la cantidad de datos afectados, por lo que los resultados serán divulgados únicamente cuando exista evidencia técnica suficiente.

¿Qué medidas adoptó la entidad tras detectar el incidente?

La Secretaría aseguró que, desde el momento en que conoció la situación, activó sus protocolos de respuesta frente a incidentes de ciberseguridad y conformó una mesa de crisis para atender el caso.

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Entre las acciones implementadas se encuentran la preservación de evidencias digitales, el análisis de trazabilidad del ataque, la revisión de los sistemas comprometidos y el seguimiento técnico para establecer cómo ocurrió la filtración.

Asimismo, la entidad requirió formalmente al proveedor tecnológico responsable para que fortaleciera los controles de seguridad, implementara medidas de contención y entregara informes técnicos que permitan esclarecer las circunstancias del incidente.

¿Qué aspectos siguen bajo investigación?

Uno de los principales interrogantes es el verdadero alcance de la filtración. La Secretaría indicó que continúa analizando la cantidad de registros comprometidos, los periodos históricos afectados, el tipo de información extraída y los posibles riesgos derivados del acceso no autorizado a esos datos.

Hasta el momento, la administración distrital no ha confirmado versiones que circulan sobre una presunta afectación de millones de registros ni otras afirmaciones relacionadas con una posible manipulación de comparendos o información de sistemas de fotodetección.

Precisó que esos aspectos continúan siendo objeto de revisión técnica y que únicamente comunicará resultados cuando las investigaciones permitan corroborarlos.