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Abrieron 800 vacantes para las obras del Corredor de la carrera Séptima: así puede postularse

Contratistas del proyecto recibirán hojas de vida para perfiles operativos, técnicos y profesionales.

¿Cuántas horas debe trabajar un contratista en Colombia?
Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 07 de 2026
06:56 p. m.
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Las personas que estén buscando empleo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para acceder al mercado laboral.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), junto con los contratistas de las obras del Corredor de la carrera Séptima, realizará una feria de empleo con 800 vacantes disponibles para diferentes áreas relacionadas con la construcción y ejecución del proyecto.

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La convocatoria busca fortalecer los equipos que actualmente adelantan las obras de uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la capital.

¿Qué tipo de trabajadores están buscando?

Los contratistas requieren personal para desempeñarse en distintas áreas operativas, técnicas y profesionales que apoyarán el desarrollo del Corredor de la carrera Séptima.

Las vacantes están dirigidas a personas con experiencia o conocimientos en:

  • Construcción.
  • Manejo de tráfico.
  • Topografía.
  • Gestión ambiental.
  • Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
  • Control de calidad.
  • Operación de maquinaria.
  • Gestión social.

La convocatoria contempla oportunidades para perfiles con diferentes niveles de formación y experiencia.

¿Cuántas vacantes estarán disponibles?

En total, serán 800 puestos de trabajo los que estarán disponibles durante la jornada de empleo organizada por el IDU y las empresas encargadas de ejecutar las obras.

El objetivo es facilitar la contratación de mano de obra para avanzar en la ejecución del proyecto y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades laborales para los habitantes de Bogotá.

¿Cuándo y dónde será la jornada de empleo?

La convocatoria se realizará el viernes 10 de julio, en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Servitá, ubicado en la calle 165 # 7-52, en la localidad de Usaquén.

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La atención al público será en jornada continua entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Las personas interesadas podrán acercarse directamente al lugar para conocer las vacantes disponibles y entregar su hoja de vida a los contratistas responsables del proyecto.

¿Qué recomienda el IDU a los aspirantes?

La entidad invitó a quienes estén interesados en participar a asistir dentro del horario establecido y llevar su hoja de vida actualizada, así como los documentos que acrediten su experiencia laboral y formación, con el fin de agilizar los procesos de selección.

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