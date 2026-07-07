Abogado de Higuita se pronuncia sobre extinción de dominio a bien relacionado con el Cartel de Medellín

En las últimas horas, hubo polémica por la extinción de dominio a un inmueble en El Poblado, Medellín. Al parecer, fue adquirido con dinero del Cartel de Medellín.

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Las pesquisas arrojaron que fue adquirido por Gustavo Cuartas Rendón, el testaferro de los hermanos William y Gerardo Moncada, quienes hicieron parte de la estructura criminal que sembró terror entre las décadas de los 80 y 90.

¿Inmueble fue comprado con dinero ilícito?

Hace algunas semanas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó una lujosa mansión que les perteneció a Gerardo y Fernando Galeano. Ambos fueron cercanos a Pablo Escobar e incluso tomaron las riendas del cartel con la entrega del capo.

Volviendo al inmueble en El Poblado, la Fiscalía precisó que, mediante un estudio grafológico, dieron con la pista clave: la falsedad de la firma con la que se ocultó el verdadero origen de la propiedad.

El inmueble pasó por varias transferencias hasta quedar a nombre del exfutbolista y leyenda de la selección Colombia, René Higuita; y un familiar.

La FM conversó con Luis Fernando Giraldo, abogado de Higuita, quien aseguró que la medida lo tomó por sorpresa. En cuanto a las acciones que se tomarán, afirmó que la sentencia será impugnada con el recurso de apelación.

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La versión del abogado de Higuita

“No se le reprochan los recursos mediante los cuales él (Higuita) adquirió ese inmueble, sino que no tuvo el suficiente cuidado para investigar quiénes figuraban como propietarios anteriores”, precisó.

En cuanto al negocio, el abogado detalló que, en 1992, el entonces jugador entregó dos bienes (un apartamento en el sector de Velódromo y otro en Cartagena) para completar el valor de la vivienda en Medellín. Para ese entonces, la compra se cerró en 60 millones de pesos aproximadamente.

Adicionalmente, precisó que la compraventa se la hizo una mujer llamada María Victoria; quien habría estado vinculada a Cuartas Rendón: “El exarquero desconocía esa situación. Creemos que es una víctima dentro del proceso”.