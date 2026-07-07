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Falcao no se guardó nada tras la eliminación de Colombia en el Mundial de 2026

El Tigre se desahogó y esto dijo tras el final del sueño mundialista de la tricolor.

Falcao
Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
07:49 p. m.
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La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una profunda herida en la afición, pero también encendió las alarmas en las esferas más experimentadas del balompié nacional.

Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la escuadra nacional y quien vivió el torneo desde una faceta analítica como comentarista, no ocultó su frustración tras el partido disputado en Vancouver (Canadá).

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El emblemático delantero calificó la situación actual del entorno deportivo del país como una "vergüenza" y exigió una reestructuración urgente.

Estas fueron las palabras de Falcao tras la eliminación de Colombia

Para el 'Tigre', la amarga despedida en la tanda de penales frente a Suiza no fue un accidente, sino el reflejo de problemas arraigados que se ignoran repetidamente. La definición desde los once pasos volvió a ser el verdugo de la Tricolor, un aspecto que, según el exdelantero, se trata con ligereza en el rentado local.

"Definitivamente tenemos que trabajar nuestro fútbol, nuestros clubes, hacer énfasis en los penales. No lo digo como una crítica, pero es parte del juego. Tenemos que ser sensatos, darle atención; son muchas decepciones", argumentó el exatacante con evidente descontento.

Sin embargo, el histórico referente aclaró que la crisis va mucho más allá de fallar ejecuciones en un partido crucial. Sus críticas más severas apuntaron de manera directa a la dirigencia de los clubes y al deficiente sistema de formación de talentos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), enfatizando en la pérdida de atletas debido a la falta de oportunidades de nivel competitivo.

"Nuestro fútbol no puede seguir fomentando vagos ni mediocridad. Perdemos jugadores a los 20 o 21 años porque no tienen dónde jugar", aseveró con contundencia.

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De acuerdo con su visión, el estancamiento de los nuevos talentos es producto de un ecosistema que prioriza la comodidad antes que la exigencia deportiva real, debilitando la base de jugadores elegibles para la Selección absoluta.

A pesar de la dureza de sus afirmaciones sobre el manejo estructural, Falcao se tomó un momento para respaldar el esfuerzo humano del plantel dirigido por Néstor Lorenzo. El 'Tigre' expresó su agradecimiento y empatía hacia los futbolistas que disputaron los 120 minutos en la cancha, reconociendo que la entrega dentro del terreno de juego existió, pero que no basta para suplir las carencias formativas que arrastran desde las categorías inferiores.

Las declaraciones de Falcao García llegan en un momento de fuerte autocrítica nacional y ponen sobre la mesa un debate inaplazable: la urgencia de modernizar las políticas deportivas de los clubes colombianos para que el país pueda competir de tú a tú en la élite internacional del fútbol moderno.

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