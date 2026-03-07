Medicina Legal reveló las torturas que sufrió un niño antes de ser asesinado por su madre en Medellín

Enviaron a prisión a una mujer de 28 años señalada de someter a su propio hijo, de apenas cinco años, a constantes agresiones físicas que terminaron provocándole la muerte en Medellín.

Lo que inicialmente se investigó como un posible caso de maltrato infantil terminó revelando, según la Fiscalía, un presunto caso de tortura que se habría prolongado durante varios meses.

La decisión judicial se sustentó, entre otras pruebas, en el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que documentó decenas de lesiones antiguas y recientes en el cuerpo del menor.

¿Qué reveló el dictamen de Medicina Legal sobre el menor de cinco años golpeado por su mamá?

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI de Medellín, el menor habría sido víctima de agresiones constantes entre febrero y mayo de este año.

Según la Fiscalía, durante ese periodo la mujer presuntamente golpeó al niño con cables eléctricos y diferentes objetos contundentes, ocasionándole múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del sector La Avanzada, en el barrio Santo Domingo de Medellín, donde la mujer residía junto a sus dos hijos menores de edad.

¿Qué provocó la muerte del menor?

La investigación estableció que el pasado 9 de mayo, presuntamente, la mujer le propinó un fuerte golpe en el abdomen a su hijo. Ese impacto le habría provocado una peritonitis, lesión que finalmente ocasionó su fallecimiento.

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Sin embargo, el examen realizado por Medicina Legal permitió establecer que ese no había sido el único episodio de violencia que sufrió el menor.

El informe reveló que el cuerpo del niño presentaba 120 lesiones abrasivas distribuidas en diferentes partes, además de distintos estados de cicatrización, evidencia que, según las autoridades, demostraría que las agresiones ocurrieron de manera reiterada durante varios meses.

Precisamente ese hallazgo fue determinante para que el caso dejara de investigarse únicamente como un homicidio y también se configurara el delito de tortura.

¿Qué dijeron las autoridades sobre este caso?

Tras conocerse la decisión judicial, las autoridades insistieron en la importancia de denunciar oportunamente cualquier caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

El coordinador de Niñez Ya Antioquia, César Alberto Zapata, aseguró que una alerta a tiempo pudo haber evitado esta tragedia.

Una sola llamada al 123 Social, a la línea 141, pudo haber salvado la vida de este niño. Una sola autoridad que hubiera respondido a ese llamado, y que así debe ser, hubiera salvado esta vida. Medellín, fortalezcamos nuestro tejido social para que todo Medellín, todo Antioquia, todo Colombia garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Capturan a madre que golpeó, torturó y asesinó a su hijo de 5 años en Medellín

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra la mujer de 28 años. La investigada fue imputada por los delitos de tortura agravada y homicidio agravado.

Durante las audiencias concentradas, la procesada no aceptó los cargos.