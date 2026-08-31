Atención, afiliados y pensionados: Colpensiones reabrió estas 12 oficinas tras el terremoto

El terremoto que sacudió varias regiones de Colombia el pasado 10 de agosto dejó afectaciones en infraestructura pública y privada, obligando a distintas entidades a cerrar temporalmente algunas de sus sedes mientras se adelantaban revisiones de seguridad. Entre las zonas con mayores impactos estuvieron ciudades del suroccidente y el Eje Cafetero.

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En medio de ese panorama, Colpensiones reorganizó su atención presencial y reforzó sus canales virtuales y telefónicos para garantizar la continuidad de los trámites de afiliados y pensionados. La entidad confirmó que 12 oficinas ya retomaron el servicio, mientras otros puntos continúan cerrados de manera preventiva.

¿Qué oficinas de Colpensiones están atendiendo después del terremoto?

Actualmente, funcionan con normalidad los puntos de atención de Colpensiones ubicados en Ibagué, Barrancabermeja, Armenia, Palmira, Tuluá, Cali Sur, Cali Norte, Buga, Popayán, Tumaco, Pasto e Ipiales.

No obstante, para recibir atención presencial, es necesario solicitar previamente una cita a través del número (601) 487 0305.

Por otra parte, continúan cerradas temporalmente las oficinas de Quibdó, Manizales, Pereira y su regional, Cali Centro y su regional, y Buenaventura.

Como alternativa, Colpensiones mantiene un punto itinerante junto al Fondo Nacional del Ahorro en el Parque Ernesto Gutiérrez de Manizales, ubicado en la carrera 22 # 31-08. Además, también se evalúa instalar una carpa de atención en Pereira cuando sea posible encontrar un espacio seguro.

Trámites en línea y teléfonos habilitados por Colpensiones

En su más reciente comunicado, Colpensiones recordó que dispone de 96 trámites y procedimientos en línea, con el objetivo de reducir desplazamientos hacia las oficinas afectadas.

Entre los servicios priorizados se encuentran el auxilio funerario, la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes.

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Para los municipios afectados por el terremoto fue habilitada la línea exclusiva (601) 487 0303. Sin embargo, también están disponibles el #238 desde el celular, el WhatsApp 316 945 9307 y la línea nacional 01 8000 410 909.

Asimismo, Colpensiones reiteró que todos sus trámites son gratuitos y pidió evitar intermediarios o falsos tramitadores que soliciten dinero para gestionar solicitudes pensionales.