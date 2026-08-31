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Tembló nuevamente en Colombia hoy 31 de agosto de 2026: estos han sido los movimientos telúricos

El Servicio Geológico Colombiano reveló las zonas más próximas a los epicentros. Descubra aquí los detalles completos.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
04:49 p. m.
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De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del Servicio Geológico Colombiano, este 31 de agosto de 2026 se han presentado más de diez temblores.

¿A qué hora se sintió el más reciente? ¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 31 de agosto de 2026

  • 2:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 2 de Los Santos (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 31 de agosto de 2026?

  • 3:02 a.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Totoró (Cauca), a 20 de Silvia (Cauca) y a 23 de Puracé (Cauca).

  • 3:21 a.m.

Epicentro: área de influencia del volcán Puracé.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Totoró (Cauca), a 18 de Puracé (Cauca) y a 26 de Silvia (Cauca).

  • 4:50 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Saravena (Arauca), a 30 de Cubará (Boyacá) y a 33 de Fortul (Arauca).

  • 5:30 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 52 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 5:57 a.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 116 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Bolívar (Valle del Cauca), a 11 de Roldanillo (Valle del Cauca) y a 15 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 8:30 a.m.

Epicentro: Piedecuesta, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Cepitá (Santander), a 10 de San Andrés (Santander) y a 11 de Guaca (Santander).

  • 9:29 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 48 de Nóvita (Chocó).

  • 10:00 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 52 kilómetros de Juradó (Chocó), a 59 de Puerto Indio (Panamá) y a 70 de El Real de Santa María (Panamá).

  • 10:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 10:27 a.m.

Epicentro: Convención, Norte de Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Convención (Norte de Santander), a 9 de Teorama (Norte de Santander) y a 10 de El Carmen (Norte de Santander).

  • 11:08 a.m.

Epicentro: López, Cauca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 55 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Timbiquí (Cauca), a 46 de López de Micay (Cauca) y a 61 de Guapi (Cauca).

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  • 3:59 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Nóvita (Chocó) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).

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