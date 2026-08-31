Requisitos y trámite para impugnar un comparendo C24 en moto en Colombia

Las infracciones de tránsito en Colombia generan incertidumbre constante entre los motociclistas. La infracción C24 contempla un amplio abanico de causales relacionadas con el incumplimiento de normas específicas para motos —desde transportar cargas inadecuadas hasta imprecisiones en el registro o maniobras no permitidas—, lo que la convierte en una de las multas con mayor margen de error o vacíos en la interpretación.

Ante este escenario, la Secretaría de Movilidad reitera que el pago no es la única opción. Todo conductor cuenta con el derecho constitucional al debido proceso para impugnar la sanción si considera que existió una falla en el procedimiento o en la recolección de pruebas.

Plazos clave para iniciar la impugnación

El factor crítico para lograr la revocación de un comparendo es el tiempo. Las autoridades de tránsito contemplan dos periodos límites de acuerdo con la modalidad de entrega:

Multa impuesta en vía pública: Cuenta con hasta 5 días hábiles a partir de la fecha de imposición del comparendo.

Fotomulta o detección electrónica: Dispone de 11 días hábiles contados a partir de la notificación formal en el RUNT o por aviso.

Requisitos y pruebas para tumbar la infracción C24

Al agendar la audiencia de impugnación (a través de la Ventanilla Única de Servicios o la página oficial de Movilidad), el motociclista debe preparar una estrategia de defensa respaldada por material probatorio. Entre los recursos válidos destacan: