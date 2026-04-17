Segundo paro armado en Riohacha en lo que va de 2026 deja pérdidas superiores a los 35.000 millones

Tras 72 horas de paro armado, en la tarde del viernes 17 de abril empezó a normalizarse la situación de orden público en el departamento de La Guajira y su capital: Riohacha.

Durante tres días, los sectores comercial, turístico, gastronómico, educativo e, incluso, de transporte, se vieron obligados a cesar sus actividades, por el miedo a ser víctimas de un ataque armado.

Las pérdidas son millonarias. Según dijo el presidente de la Cámara de Comercio de La Guajira, Álvaro Romero, en diálogo con Noticias RCN, “superan los 25.000 millones de pesos en el sector formal y en el sector informal están por encima de los 10.000 millones de pesos”.

Alcalde (e) de Riohacha anunció que se reforzará el pie de fuerza en la ciudad:

Las autoridades lograron retomar el control, con presencia de agentes de la Policía e integrantes del Ejército en las calles, e informaron que seis presuntos integrantes de ‘Los Pachenca’ fueron capturados.

Precisamente, uno de los cabecillas de este grupo armado, que se hace llamar las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), está detrás de los mensajes intimidatorios contra ciudadanos y los ataques registrados contra locales comerciales los últimos días, en represalia a operaciones de la Fuerza Pública, en las que habrían sido abatidos nueve de sus hombres.

Sin embargo, el alcalde encargado de Riohacha, Jaime Bruges, informó sobre “la llegada a la ciudad de 30 efectivos de la Policía, que vienen a reforzar la seguridad y van a quedarse el tiempo necesario”, siendo este el segundo paro armado en la ciudad, en lo que va de 2026.

85% de los negocios estuvieron cerrados durante el paro armado:

Según dijo Romero a este noticiero, “el balance es preocupante. Riohacha se vio afectada en más de 35.000 millones de pesos en los últimos tres días. La mayoría de los negocios, un 85% de los negocios estuvieron cerrados y otros optaron por abrir, pero tuvieron poco público para sostener las ventas”.

Incluso las grandes tiendas se vieron afectadas. Según dijo, locales que están acostumbrados a realizar ventas por más de 30 millones de pesos al día estuvieron cerradas durante las 72 horas del paro.

E hizo un llamado a reforzar, de manera permanente, la presencia de la Fuerza Pública en la ciudad, ya que en las últimas horas llevó a “que se recobrara la normalidad en un 100%. Su presencia y el apoyo a los comerciantes y empresarios de la ciudad ayudó a los ciudadanos, que se encontraban sumidos en el terror”.