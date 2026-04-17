Paro armado en La Guajira: así está 72 horas después de los videos de amenazas en Riohacha

Riohacha, capital del departamento de La Guajira, vivió tres días de zozobra e intimidación tras amenazas de grupos criminales que declararon un paro armado en retaliación por operativos de la fuerza pública.

El comercio formal e informal de Riohacha permaneció cerrado durante 72 horas, generando pérdidas millonarias en uno de los centros económicos más importantes del Caribe colombiano.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía de La Guajira, confirmó que "un porcentaje de los comerciantes se lograron intimidar por las amenazas de estos videos, los cuales lograron impactar".

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¿Terminó el paro armado en Riohacha?

El coronel Salómón Bello aseguró que "en este momento la situación es de completa normalidad" y que la institución está realizando el acompañamiento a todos los comerciantes y población civil.

Las amenazas surgieron tras operaciones de la fuerza pública contra la organización criminal de alias Nain o ‘Bendito Menor’, en las que fueron dados de baja nueve integrantes de su anillo de seguridad.

En respuesta, el cabecilla difundió amenazas a través de redes sociales que generalizaron el temor en la comunidad, paralizando el comercio, el transporte y el turismo.

Las millonarias pérdidas del comercio en Riohacha

Los gremios turísticos y comerciales reportaron pérdidas superiores a los 25.000 millones de pesos en el sector formal, mientras que el sector informal registró pérdidas cercanas a los 10 mil millones de pesos.

"Es una cifra bastante alta para una ciudad como esta", destacaron los comerciantes locales, quienes expresaron su preocupación porque este es el segundo paro armado que se presenta en 2024, tras uno similar registrado en febrero.

El coronel Bello Reyes explicó que "desde unos grupos al margen de las leyes que se aprovechan de toda esta situación, no solo un actor, sino varios que hemos detectado" están detrás de las intimidaciones.

Algunos de estos videos, unos editados, los cuales están generando el impacto del terror en la comunidad, pero están siendo investigados para ver la veracidad de estos encuentros.

Como respuesta a la crisis, las autoridades implementaron un plan de choque que incluyó el despliegue de 30 efectivos adicionales de la policía y presencia del ejército en las calles.