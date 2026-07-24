Clínica estética engañaba con la venta de productos y tratamientos para adelgazar en Bucaramanga

Supersalud puso la lupa sobre varios negocios de Bucaramanga y el área metropolitana tras detectar presuntas irregularidades en tratamientos estéticos, productos para bajar de peso y procedimientos invasivos.

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La entidad también inició una auditoría a las secretarías de Salud por la falta de controles y sanciones.

¿Qué encontraron las autoridades en el centro estético?

Un establecimiento dedicado a la prestación de servicios estéticos fue cerrado en Bucaramanga luego de que las autoridades detectaran presuntas irregularidades en los servicios y productos que ofrecía a sus clientes.

El operativo fue adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud, en conjunto con las secretarías de Salud de Bucaramanga y del área metropolitana, como parte de una serie de inspecciones a establecimientos que ofrecen tratamientos de belleza y procedimientos para mejorar la apariencia física.

Durante la visita, las autoridades identificaron un lugar en el que, al parecer, se realizaban procedimientos invasivos sin la certificación correspondiente y sin el cumplimiento de los protocolos sanitarios exigidos.

Además, el establecimiento estaría ofreciendo productos para adelgazar y tratar diferentes enfermedades que, presuntamente, no contarían con la regulación necesaria del INVIMA.

¿En qué sectores se están realizando las inspecciones?

Los operativos se han concentrado en diferentes puntos de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

Entre las zonas revisadas se encuentran el sector de Cañaveral, en Floridablanca, y Cabecera del Llano, en Bucaramanga.

Pero las investigaciones no se limitarían únicamente a estos dos sectores. Supersalud también estaría revisando establecimientos ubicados en Girón y Piedecuesta para determinar si allí se estarían realizando procedimientos invasivos sin los registros, permisos o protocolos exigidos por las autoridades sanitarias.

¿Por qué Supersalud está investigando a las secretarías de Salud?

Además de revisar los establecimientos, la Superintendencia Nacional de Salud anunció una auditoría a las secretarías de Salud de Santander y Bucaramanga.

La decisión se tomó luego de que la entidad realizara operativos previos y considerara que no habría existido suficiente rigurosidad en los controles y sanciones contra algunos negocios que presentaban situaciones similares.

Un vocero de Supersalud explicó que, tras el sellamiento de uno de estos establecimientos, se inició una revisión para establecer cómo se adelantaron los procesos de inspección y control.

La auditoría comprende la gestión del año 2025 y el primer trimestre de 2026. También se revisarán actuaciones relacionadas con la administración actual y la anterior, encabezada por Jaime Andrés Beltrán.

En este sentido, se informó que el próximo 4 de agosto entregará a la opinión pública un informe con los resultados de la auditoría.