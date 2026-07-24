CANAL RCN
Colombia Video

Clínica estética engañaba con la venta de productos y tratamientos para adelgazar en Bucaramanga

Supersalud inició una auditoría a las secretarías de Salud de Santander y Bucaramanga por posibles fallas en los controles de estos establecimientos.

Noticias RCN

julio 24 de 2026
06:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Supersalud puso la lupa sobre varios negocios de Bucaramanga y el área metropolitana tras detectar presuntas irregularidades en tratamientos estéticos, productos para bajar de peso y procedimientos invasivos.

Ladrón se hacía pasar por domiciliario para robar a sus víctimas con una pistola en Bogotá
RELACIONADO

Ladrón se hacía pasar por domiciliario para robar a sus víctimas con una pistola en Bogotá

La entidad también inició una auditoría a las secretarías de Salud por la falta de controles y sanciones.

¿Qué encontraron las autoridades en el centro estético?

Un establecimiento dedicado a la prestación de servicios estéticos fue cerrado en Bucaramanga luego de que las autoridades detectaran presuntas irregularidades en los servicios y productos que ofrecía a sus clientes.

El operativo fue adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud, en conjunto con las secretarías de Salud de Bucaramanga y del área metropolitana, como parte de una serie de inspecciones a establecimientos que ofrecen tratamientos de belleza y procedimientos para mejorar la apariencia física.

Durante la visita, las autoridades identificaron un lugar en el que, al parecer, se realizaban procedimientos invasivos sin la certificación correspondiente y sin el cumplimiento de los protocolos sanitarios exigidos.

Además, el establecimiento estaría ofreciendo productos para adelgazar y tratar diferentes enfermedades que, presuntamente, no contarían con la regulación necesaria del INVIMA.

¿En qué sectores se están realizando las inspecciones?

Los operativos se han concentrado en diferentes puntos de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

Alejandro Bermeo, en la cuerda floja: le piden dejar su curul tras denuncia de presunto abuso sexual
RELACIONADO

Alejandro Bermeo, en la cuerda floja: le piden dejar su curul tras denuncia de presunto abuso sexual

Entre las zonas revisadas se encuentran el sector de Cañaveral, en Floridablanca, y Cabecera del Llano, en Bucaramanga.

Pero las investigaciones no se limitarían únicamente a estos dos sectores. Supersalud también estaría revisando establecimientos ubicados en Girón y Piedecuesta para determinar si allí se estarían realizando procedimientos invasivos sin los registros, permisos o protocolos exigidos por las autoridades sanitarias.

¿Por qué Supersalud está investigando a las secretarías de Salud?

Además de revisar los establecimientos, la Superintendencia Nacional de Salud anunció una auditoría a las secretarías de Salud de Santander y Bucaramanga.

La decisión se tomó luego de que la entidad realizara operativos previos y considerara que no habría existido suficiente rigurosidad en los controles y sanciones contra algunos negocios que presentaban situaciones similares.

Un vocero de Supersalud explicó que, tras el sellamiento de uno de estos establecimientos, se inició una revisión para establecer cómo se adelantaron los procesos de inspección y control.

La auditoría comprende la gestión del año 2025 y el primer trimestre de 2026. También se revisarán actuaciones relacionadas con la administración actual y la anterior, encabezada por Jaime Andrés Beltrán.

En este sentido, se informó que el próximo 4 de agosto entregará a la opinión pública un informe con los resultados de la auditoría.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

La solidaridad de Colombia con los venezolanos no para tras un mes de los terremotos

Inseguridad en Bogotá

Ladrón se hacía pasar por domiciliario para robar a sus víctimas con una pistola en Bogotá

Bogotá

Le dispararon en la pierna al youtuber Diego Andariego durante intento de robo en Bogotá

Otras Noticias

Selección Colombia

Se reveló hasta cuándo firmó Néstor Lorenzo su renovación con la Selección Colombia

La renovación se anunció el jueves 23 de julio de 2026.

Cine

Spider-Man: Brand New Day llega a Colombia: Fecha de estreno, preventa y el coleccionable exclusivo para fanáticos

La cuarta película de Tom Holland como Peter Parker, se estrenará el 29 de julio en las salas de todo el país.

Fútbol internacional

Tragedia: murió un futbolista de manera inesperada

Finanzas personales

Atención arrendatarios: a estos contratos de vivienda les aumentará el arriendo desde agosto de 2026

Invima

Invima prohíbe la venta de dos cosméticos comercializados ilegalmente en redes sociales