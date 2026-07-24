La solidaridad de Colombia con los venezolanos no para tras un mes de los terremotos

A un mes de los terremotos que sacudieron a Venezuela y que, según cifras oficiales, dejaron 5.398 víctimas fatales, la solidaridad colombiana continúa manifestándose a través de una coordinada red de ayuda humanitaria que ha logrado enviar tractomulas con suministros.

El padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, confirmó en entrevista con Noticias RCN que se calcula que van más de 25 tractomulas que han pasado la frontera como parte de un esfuerzo conjunto de los bancos de alimentos para atender la emergencia humanitaria.

Más de 25 tractomulas han pasado por la frontera

“El dolor que está en el corazón de mucha gente. Muchos lo perdieron todo, a seres queridos, y no saben de algunos que están perdidos”, afirmó el padre Saldarriaga, destacando que la solidaridad internacional ha sido fundamental para reducir el sufrimiento.

El Banco de Alimentos, dirigido por el padre, ha desempeñado un papel fundamental facilitando el paso de la ayuda a través de los controles fronterizos. Tanto la Dian como los entes de control venezolanos han permitido que la mercancía cruce sin costo, agilizando la entrega a los damnificados.

Canales habilitados para donar

Las donaciones recibidas a través del portal www.bancodealimentos.org.co han permitido adquirir colchones, productos de higiene y alimentos básicos. Empresas han colaborado con transporte, aunque los bancos de alimentos han debido realizar una inversión importante para garantizar que los suministros lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

En Venezuela, Marianela Fernández, directora del Banco de Alimentos local, coordina la recepción y distribución de la ayuda con apoyo de empresarios, voluntarios y trabajadores.

Sacerdotes en Caracas también participan en la logística, utilizando instalaciones de colegios y universidades para movilizar productos y realizar entregas, asegurando que la ayuda llegue a los afectados.

Paralelamente, el Banco de Alimentos de Bogotá también atiende emergencias por invierno en cinco regiones colombianas: Yopal, Casanare, Arauca, Los Llanos y Chocó, coordinándose con bancos locales para asistir a damnificados nacionales.