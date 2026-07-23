Alejandro Bermeo, en la cuerda floja: le piden dejar su curul tras denuncia de presunto abuso sexual

Mientras en el Senado crece la expectativa por el futuro de Alejandro Bermeo, uno de los congresistas que llegó a esa corporación por Salvación Nacional, en el Gobierno de Gustavo Petro también se registra una salida tras los recientes llamados de atención del presidente a varios de sus ministros.

La situación ocurre cuando faltan menos de dos semanas para que termine la actual administración y en medio de decisiones que podrían modificar la composición del Congreso y la estructura del Ejecutivo.

¿Por qué Alejandro Bermeo podría dejar el Senado?

Alejandro Bermeo, influencer y actual senador de la República, podría renunciar a su curul en los próximos días, según varias fuentes consultadas en el entorno político.

Bermeo obtuvo una de las curules de Salvación Nacional en las elecciones del pasado 8 de marzo y, desde entonces, se ha convertido en una figura polémica. Su actividad en redes sociales le ha generado varios enfrentamientos, especialmente por publicaciones y ataques dirigidos contra el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe.

La controversia llegó a tal punto que recibió llamados de atención y terminó eliminando algunas de esas publicaciones.

Sin embargo, el episodio que hoy vuelve a poner su nombre en el centro de la discusión política está relacionado con una denuncia presentada por una expareja, quien lo señala por presunto abuso sexual y violencia de género.

Aunque el caso debe avanzar bajo las garantías del debido proceso y a Bermeo le asiste la presunción de inocencia, varias fuentes aseguran que se han producido conversaciones con el senador para plantearle que lo más conveniente sería apartarse de la vida pública y concentrarse en su defensa.

La expectativa dentro del partido es que este acuerdo se concrete y que el congresista presente su renuncia a la curul. Por ahora, Bermeo ha sido visto participando en las sesiones del Senado.

¿Quién ocuparía su lugar si renuncia?

Si Alejandro Bermeo deja el Senado, su reemplazo sería Juan Camilo Ostos, exviceministro de Transporte y siguiente en la lista de Salvación Nacional.

La eventual salida de Bermeo generaría así un cambio en la representación del partido en el Congreso, precisamente cuando el caso del senador ha vuelto a generar debate político y cuestionamientos dentro de su colectividad.

¿Qué está pasando con las renuncias dentro del Gobierno?

El segundo movimiento político está ocurriendo en el Gobierno de Gustavo Petro.

En su último consejo de ministros, el presidente cuestionó públicamente a varios funcionarios y les pidió explicaciones sobre su actuación, entre ellos a la entonces ministra de Vivienda y Agua, Helga María Rivas.

Tras ese episodio, la ministra presentó su carta de renuncia, la cual fue aceptada por el Gobierno.

En su reemplazo quedó encargada la viceministra Ruth Quevedo, de acuerdo con la resolución expedida por el Ejecutivo.

La salida se produce cuando al actual Gobierno le quedan menos de dos semanas para finalizar su periodo y después de que el presidente protagonizara un fuerte llamado de atención a varios de sus ministros.

¿Cuántos funcionarios más podrían salir antes del cambio de Gobierno?

La salida de Rivas no sería la única. Según información conocida en el ambiente político, habría al menos otras 20 renuncias en trámite o en proceso de concretarse en los últimos días de la administración Petro.