Tragedia: murió un futbolista de manera inesperada

El fútbol uruguayo se encuentra de luto debido a que se confirmó la muerte de un futbolista de 22 años.

Bruno Emanuel Betancor, que había nacido el 18 de diciembre de 2003 en Montevideo y debutó como profesional en Peñarol, falleció el 23 de julio de 2026.

Betancor realizó las inferiores en Fénix y llegó a Peñarol en 2023. Posteriormente, pasó por Everton de Chile, Rentistas, Club Atlético Cerro, Club Sportivo Cerrito y Deportivo Italiano, donde militaba actualmente.

El Deportivo Italiano confirmó la muerte de Bruno Betancor

En sus redes sociales, Deportivo Italiano informó que Bruno Betancor murió de manera inesperada y a causa de un paro cardiorrespiratorio.

"Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador Bruno Betancor, mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio", se indicó.

"'Bola', vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club", se agregó.

Además, Peñarol también emitió un sentido mensaje de condolencias y luto.

"El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año", manifestó el 'carbonero'.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al Club Deportivo Italiano, abrazándolos en tan difícil momento", concluyeron.

La polémica que Bruno Betancor tuvo con Riestra

Unos días antes de su deceso, Bruno Betancor presentó unas pruebas en Riestra, el club argentino, pero no las pasó.

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Al finalizar ese proceso deportivo, el futbolista habría sido captado por las cámaras llevándose ropa de entrenamiento que les pertenecía a otros futbolistas e inició una polémica.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por Clarín, Bruno Betancor pagó el valor de cada una de las prendas y Riestra no interpuso ningún recurso jurídico.