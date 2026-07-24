Se reveló hasta cuándo firmó Néstor Lorenzo su renovación con la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol se reunió el 23 de julio de 2026 y acordó la renovación de Néstor Lorenzo como director técnico de la 'tricolor'.

De acuerdo con lo expresado en el comunicado oficial, la Federación considera que el proceso ha dado muestras de buen fútbol tras alcanzar la final de la Copa América en 2024 y clasificar al Mundial 2026.

Además, tras su determinación, los directivos también resaltaron el invicto que la Selección Colombia tuvo con Néstor Lorenzo como líder del proyecto.

¿Hasta cuándo es el nuevo contrato de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia?

En el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol no se especificó hasta cuándo se pactó el nuevo contrato con Néstor Lorenzo, el estratega argentino.

Sin embargo, el periodista Felipe Sierra reveló que el acuerdo es hasta el 2030.

"La Federación Colombiana de Fútbol renovó a Néstor Lorenzo hasta las Eliminatorias del Mundial 2030, sujeto a extensión automática si clasifica a dicha cita orbital", aseguró el comunicador en su cuenta de X.

Así se anunció la renovación de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol, en un comunicado oficial, planteó que la renovación se definió en una reunión que se realizó en Bogotá.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores", se detalló.

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"El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante ese periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026", se añadió.