Semana de la Biodiversidad en Cali reunió a más de 334.000 personas y dejó un legado ambiental

Con conciertos, foros, emprendimientos sostenibles y experiencias sensoriales, la ciudad demostró que cuidar el planeta también puede ser una fiesta colectiva.

Cali celebró la vida en la Semana de la Biodiversidad

Durante siete días, los parques, bulevares y centros culturales de Cali se llenaron de color, arte y esperanza. Más de 334.775 ciudadanos se sumaron a las 350 actividades programadas, en una agenda que combinó ciencia, cultura, emprendimiento y educación ambiental.

El Circuito de la Biodiversidad, ubicado en el Bulevar del Río, fue el corazón de la celebración: 318.797 visitantes, 820 artistas en escena y 175 emprendimientos sostenibles hicieron vibrar este espacio con música, desfiles, talleres y experiencias inmersivas.

“Esta semana le demostró al país y al mundo que Cali está viva, que estamos recuperando la ciudad desde la cultura, la educación y la biodiversidad”, afirmó el alcalde Alejandro Eder, destacando que cuidar el agua y la vida es parte esencial de la nueva identidad caleña.

Una ciudad que inspira y se reconcilia con su entorno

La Semana de la Biodiversidad se consolidó como un legado de la COP16, que dejó en la ciudad un movimiento de conciencia y acción climática. Desde los colegios hasta las universidades, pasando por las empresas y los artistas, miles de caleños se unieron para celebrar la diversidad natural y cultural de su territorio.

La coordinadora técnica del evento, Angélica Mayolo, resaltó el impacto educativo de la programación BioConecta, que reunió a más de 7.000 participantes. “Queremos seguir sumando aliados estratégicos para consolidar la Semana como una plataforma global de soluciones ambientales desde Cali para el mundo”, aseguró.

El DAGMA también superó sus metas: más de 60 mil personas participaron en actividades pedagógicas, mientras se presentaron avances del Plan Maestro Ambiental y del Plan de Biodiversidad, pilares de la transformación sostenible de la ciudad.

Impacto económico y cultural: la biodiversidad también genera desarrollo

El evento no solo dejó huella ambiental, sino también económica. Según la Cámara de Comercio de Cali, se movilizaron más de $8.350 millones en ingresos provenientes del turismo y el comercio local. Además, se reportaron intenciones de inversión por cerca de 14 millones de dólares, consolidando a Cali como un referente en bioeconomía.

La Gran Vitrina Verde de la CVC convocó a más de 60 mil asistentes y logró ventas cercanas a $500 millones, además de la entrega de 500 árboles para siembra. En el ámbito académico, 22 universidades y centros de investigación participaron en la Ciudadela Educativa, que ofreció talleres, experiencias inmersivas y actividades de ciencia ciudadana para más de 90 instituciones educativas públicas y privadas.

Cultura, creatividad y conciencia ambiental

El arte también fue protagonista. La iniciativa 29 Grados atrajo a 7.300 personas con su programación en el Museo La Tertulia y el Teatro Municipal, mientras que el Foro Samán reunió a 56 invitados en 29 encuentros sobre creatividad y sostenibilidad.

Las artesanías del Litoral Pacífico brillaron con ventas que superaron los $60 millones, fortaleciendo la economía local y el valor de las tradiciones ancestrales. La ciudad, además, floreció con CaliOrquídeas, un evento que batió récord de asistencia y reafirmó la conexión entre naturaleza y cultura.

Cali será sede del festival internacional “The Nature of Cities”

Uno de los anuncios más destacados de la Semana fue la confirmación de que Cali será sede del festival internacional “The Nature of Cities” (TNOC) en octubre de 2026. Este encuentro, que ya se ha realizado en ciudades como Berlín, Nueva York y París, reunirá a científicos, artistas y líderes urbanos para repensar cómo construir ciudades más sostenibles y habitables.

El futuro se construye desde la vida y la colaboración. En Cali, conectaremos la cultura con el cuidado de la naturaleza

Afirmó Angélica Mayolo, celebrando que el evento mundial escoja a la capital del Valle del Cauca como su nueva sede.

Un legado que florece: Cali le cumplió a la biodiversidad

Con más de 334 mil participantes, la Semana de la Biodiversidad dejó una huella que trasciende las cifras. Fue una invitación a repensar la relación de los ciudadanos con su entorno, a cuidar el agua, los bosques y la vida que florece en cada rincón.

“Cali vibra, Cali inspira y se reconcilia con su gente y su naturaleza”, expresó el alcalde Eder en el cierre del evento, subrayando que esta celebración no termina, sino que apenas comienza un nuevo capítulo: el de una ciudad que florece desde la biodiversidad, el arte y la unión.