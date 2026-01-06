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Senador Bernie Moreno señala que el sistema electoral en Colombia es un "estándar" para el mundo

El republicano se comprometió con el CNE a regresar como observador en la segunda vuelta.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
02:19 p. m.
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Previo a su regreso a Ohio, el senador Bernie Moreno, que conformó la misión de verificación electoral de los EE. UU. durante la primera vuelta del domingo 31 de mayo, habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo.

De origen colombiano y cercano al presidente Trump, dijo sentirse orgulloso y agradecido con el país por invitarlo, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), a formar parte de la jornada:

“Fue increíble ver lo bien que hacen las elecciones aquí en Colombia y me voy de Bogotá sintiendo un gran orgullo por este país”, además, señaló que el sistema electoral colombiano es un estándar para el mundo:

“Había más observadores en Colombia que en cualquier otra elección y lo que yo pude ver fue una elección manejada casi a la perfección. No solamente la gente estaba muy bien entrenada, el proceso, cómo lo hacen… yo creo que hay bastante que los Estados Unidos puede aprender de Colombia, y es difícil para mí decirlo como senador de los Estados Unidos”.

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Senador Bernie Moreno se refirió a las acusaciones del presidente y su candidato sobre los resultados:

Finalizada la jornada electoral, el presidente Gustavo Petro y el candidato del partido de Gobierno, Iván Cepeda, advirtieron que existía un “desfase” de 800.000 votos en el censo electoral.

Al respecto, el senador Moreno comentó que “vivimos en un país libre y en un país libre todo el mundo puede tener opiniones y puede que esas opiniones no tengan base, porque yo entendí (…) el esfuerzo que todos los colombianos hacen”.

Sin embargo, en su opinión, es "un insulto a la gente que trabajó tan duro ayer”. Declaraciones en las que coincidió, en entrevista con Noticias RCN, el registrador nacional, Hernán Penagos.

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¿Se pronunciará el presidente Trump a favor de alguno de los candidatos?

También el senador Moreno se refirió a los rumores que apuntan que el presidente Trump respaldaría la candidatura de de la Espriella. Según comentó, “es decisión de él, pero no va a cambiar el poder que tiene el pueblo colombiano sobre la votación”.

Como senador republicano, explicó que no hace falta revelar con qué candidato siente mayor afinidad, pero, como observador, advirtió: “No me parece bien (pronunciarme a favor de algún candidato), porque eso pone en cuestión si soy alguien independiente (como observador). Tengo mis opiniones, pero las dejo en la cabeza”.

“Soy senador republicano y creo que eso contesta a la pregunta (…) Pero esta no es mi decisión. Y eso es lo más importante, lo que quiero que el pueblo de Colombia entienda. Todos los colombianos son iguales y la decisión de quién va a ser el presidente de Colombia el 7 de agosto es sola y exclusivamente del pueblo colombiano (…) es la belleza de la democracia”, concluyó.

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