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Proyecto de Constituyente no va más: comité promotor se echa atrás y detiene la recolección de firmas

El anuncio se da de cara a la segunda vuelta de elecciones presidenciales, el próximo 21 de junio.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
09:10 a. m.
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A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, el Comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente informó: “Hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.

La decisión, según se explica en un comunicado de prensa, “responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida”.

Que el anuncio ocurra de cara a la elección del que será el presidente para el periodo 2026 – 2030 no es coincidencial. De hecho, el comité reveló que espera “frenar el avance de los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país”.

Noticia en desarrollo…

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