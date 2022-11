Alcalde de La Vega "no tenía amenazas", revelan tras asesinato de su mamá

En la madrugada el pasado domingo 27 de noviembre, Ligia Padilla de Matiz fue asesinada en La Vega, Cundinamarca, en medio de un atentado sicarial que es materia de investigación. La mujer es madre de Eduar Ricardo Maitiz Padilla, alcalde del municipio.

Para esclarecer lo que pasó el gobernador del departamento, Nicolás García, informó que se realizaría un Consejo de Seguridad en la provincia del Gualivá, además de una operación candado para hallar a los responsables.

Entre tanto, el secretario de Seguridad de Cundinamarca relató cómo ocurrieron los hechos: “En la madrugada de hoy el señor alcalde se encontraba en una actividad equina, junto con su padre, madre y esposa. Al abordar el vehículo y dirigirse a su casa lo siguen dos personas en una motocicleta y una vez llega al sitio de residencia es ultimado a balazos el vehículo en el que ellos se dirigían. Lamentablemente, la señora madre es herida y en ese momento trasladada hacia el municipio de Facatativá al hospital. Allí fallece hacia las 5 de la mañana, después de la intervención quirúrgica’’.

Por este hecho, las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables del ataque. Sobre el tema, Noticias RCN conversó con el secretario de Gobierno de Cundinamarca, Juan Carlos Barragán, quien reveló algunos detalles que se conocen hasta el momento sobre el asesinato.

¿El atentado era contra el alcalde?

En este momento eso es motivo de investigación. Estamos tras la pista de los responsables de este atentado. No tenemos conocimiento si era hacia el alcalde o algunos miembros de la familia. Nuestra Policía Nacional dará con los autores del hecho.

Han dicho a Noticias RCN que el alcalde al parecer no cuenta con esquema de seguridad, ¿es verdad?

Eduar Matiz no contaba con seguridad porque no contaba con ninguna amenaza o alguna actividad que le permitiera este esquema. Él no había expresado ningún tipo de situación en su contra. Cuando esto ocurre activamos la mesa de amenazados de la Secretaría de Gobierno a través de su dirección de Derechos Humanos y reportamos a la Unidad Nacional de Protección para que tuviera seguridad.

¿Se tiene alguna pista sobre los autores del atentado?

Ayer a las 10 tuvimos un consejo de seguridad en La Vega. Participó el coronel del departamento y el director de la Brigada 13. Revisaron los datos siguiendo las líneas de investigación y se instaló un Puesto de Mando Unificado permanente para estar al tato de cualquier información que pueda llegar y pueda servir para esclarecer este hecho. En esta reunión se concluyó brindar el esquema de seguridad para el alcalde y a su familia. Además, se acordó adelantar acciones operativas de manera interinstitucional con el ejército y la Policía, en el municipio y los aledaños, pues de acuerdo a las cámaras de la zona, los bandidos salieron por la zona rural del municipio.

