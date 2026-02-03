Sigue cerrada la vía Medellín-Bogotá: vías alternas y qué dice Invias

Ya se completaron siete días desde que la autopista Medellín-Bogotá tuvo que cerrarse en su totalidad debido a un importante deslizamiento de tierra que se presentó en el municipio de San Luis. Aunque se hablaba de que este fin de semana ya estaría habilitado el corredor vial, no se ha podido cumplir con la labor.

La inestabilidad del terreno y la gran cantidad de tierra que cayó han dificultado las labores, esto sumado a que sigue lloviendo en la zona, razón por la cual la meta todavía parece lejana. De acuerdo a lo informado por Invías, cayeron 60.000 metro cúbicos de tierra, de los cuales solo han removido 15.000.

Rutas alternas y pérdidas millonarias para el sector transporte

Para quienes tienen que transitar desde Bogotá hacia Medellín y viceversa, el Invías informó que existen dos corredores habilitados como vías alternas mientras se atiende la emergencia. Eso sí, estas alternativas suman al menos tres horas más a cada recorrido.

En primer lugar, se habla de la ruta por Puerto Berrío desde Medellín para llegar al municipio de La Dorada y tomar camino hacia Bogotá. Por otro lado, se indica que los conductores también pueden viajar hasta Manizales y desde allí continuar a la capital de Colombia.

De acuerdo a las estimaciones de los transportadores, estos desvíos no solamente aumentan los tiempos de desplazamiento, sino que también aumentan los costos operacionales, razón por la cual ya registran pérdidas de unos 5.000 millones de pesos, según algunos gremios.