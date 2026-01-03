Se subió a un taxi y despertó con una deuda de 20 millones: la pesadilla que revela una víctima en Chapinero

El secuestro de Diana Ospina despertó el temor de miles de ciudadanos que cada fin de semana salen de rumba en Chapinero, uno de los sectores más concurridos de la vida nocturna en Bogotá.

Sin embargo, su caso no es el único. Secuestros, escopolamina, robos bancarios y millonarias deudas que las víctimas deben asumir hacen parte de una cadena de denuncias que, según afectados, se repite en esta zona de la ciudad.

Una de las víctimas relató cómo cayó en manos de delincuentes y cuál es la respuesta que han dado las autoridades para frenar esta modalidad criminal.

Una noche de rumba que terminó en secuestro

El caso de Diana Ospina, quien fue víctima de secuestro extorsivo tras salir de un bar en el llamado “distrito diverso” de Chapinero, destapó una realidad que muchos prefieren no contar.

“Salgo de la rumba, abordo un taxi en la madrugada, me subo al taxi. Pasa el tiempo llegando a la casa, el señor taxista siempre que me echa algo, me mareo. Me roba el celular y, fuera de eso, me roban un dinero. Empiezan a mover platas, créditos rotativos, sacan avances de mi tarjeta”, relató la víctima.

Según su testimonio, mientras permanecía bajo los efectos de la sustancia —presuntamente escopolamina— los delincuentes accedieron a sus cuentas bancarias, realizaron transferencias, avances de tarjeta de crédito y adquirieron obligaciones financieras a su nombre.

Aunque sobrevivió, el impacto económico ha sido devastador. “Ya me empezaron a cobrar uno de 20 millones 280 mil pesos, un avance de mi tarjeta que yo ni siquiera hago. Nunca he hecho avances”, aseguró. Pese a denunciar y acudir a su banco, la respuesta fue que debe asumir la deuda.

Este no es un hecho aislado. El año pasado se registraron 21 denuncias de “paseo millonario” en la ciudad: 18 en Chapinero, una en Santa Fe y dos en Fontibón. Las cifras reflejan que la localidad concentra la mayoría de los casos reportados.

Operativos y zonas seguras bajo la lupa

Es entrada la madrugada cuando la fiesta alcanza su punto más alto y, al mismo tiempo, aumentan los riesgos. Precisamente en las calles de Chapinero la Policía Metropolitana y el Gaula concentran operativos y controles.

Las autoridades aseguran que existe una estrategia articulada con empresas de taxis de la ciudad, que agrupan cerca de 40.000 vehículos. El objetivo es mitigar el riesgo mediante seguimiento en seguridad y generación de alertas internas que permitan filtrar conductores y detectar posibles irregularidades.

En las últimas horas, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la señalización de zonas seguras de taxi en el sector, una iniciativa que surgió de los empresarios y que ahora se busca fortalecer para ampliar su cobertura.

La medida pretende que quienes salgan de rumba utilicen puntos autorizados para abordar transporte, reduciendo la posibilidad de caer en redes criminales.

Mientras tanto, las autoridades aseguran estar en máxima alerta. Sin embargo, víctimas y ciudadanos reclaman resultados más contundentes para desarticular las bandas organizadas que operan en la capital y evitar que más noches de fiesta terminen en secuestro, deudas impagables y profundas secuelas emocionales.