Caso de frambuesas con talio: empresa de domicilios revela nuevos envíos ligados a Zenaida Pava

Noticias RCN conoció en exclusiva la respuesta enviada por la empresa Rappi Go al ente acusador en el caso de las frambuesas envenenadas con talio.

Noticias RCN

marzo 01 de 2026
07:37 p. m.
Diez meses después del envenenamiento con talio que cobró la vida de dos menores en el norte de Bogotá, la investigación judicial continúa revelando nuevos elementos. Ese mismo día en que las niñas consumieron frutas contaminadas, al parecer, otros productos con el mismo metal pesado habrían estado circulando por la ciudad.

Mientras la principal sospechosa, Zulma Guzmán, enfrenta un proceso de posible extradición desde Reino Unido, en Colombia la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para establecer si existieron más envíos con sustancias tóxicas.

Nuevos indicios en la investigación

La fiscal Elsa Cristina Reyes adelanta audiencias reservadas en las que busca determinar si el nombre de Zenaida Pava Vargas aparece vinculado a otros domicilios sospechosos. Para ello, solicitó información a cinco empresas de mensajería y plataformas de entrega sobre eventuales servicios asociados a esa identidad.

Noticias RCN conoció en exclusiva la respuesta enviada por la empresa Rappi Go al ente acusador. En el documento, la compañía indicó: “En nuestra base de datos sí pudimos establecer que la señora Zenaida Pava Vargas ha solicitado nuestra plataforma tres servicios con el celular que usted referencia en el ítem, de los cuales dos fueron cancelados y uno realizado, pero solo en la primera dirección”.

Según la información entregada, los envíos fueron solicitados el 8 de enero y el 3 y 5 de abril de 2025, fechas que coinciden con el reparto de frutas contaminadas con talio.

Para los investigadores, el punto de origen de las solicitudes resulta clave, pues estaría ubicado cerca del consultorio que frecuentaba Zulma Guzmán, donde, según se conoció, acudía a sesiones con un mentalista o coach.

La defensa y el proceso de extradición de Zulma Guzmán

En su declaración ante la Fiscalía, Zenaida Pava aseguró no tener relación con los hechos y sostuvo que pudo haber sido víctima de suplantación para realizar los domicilios.

En paralelo, el proceso judicial contra Zulma Guzmán avanza en Reino Unido. El próximo 9 de marzo se llevará a cabo una diligencia para revisar la legalidad de su detención en Londres, y el 30 de marzo su defensa presentará formalmente los argumentos para oponerse a la extradición hacia Colombia.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer si, además de las frutas que terminaron en la tragedia, hubo otros productos contaminados con talio circulando en Bogotá ese mismo día.

