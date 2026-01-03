CANAL RCN
Colombia Video

Operación Espejo: así comenzó la ofensiva aérea y terrestre en la frontera con Ecuador

La operación contempla intervenciones en cinco áreas estratégicas: una marítima y cuatro terrestres, previamente identificadas por inteligencia militar.

Noticias RCN

marzo 01 de 2026
08:36 p. m.
La tensión comercial entre Colombia y Ecuador sigue escalando. Este jueves entraron en vigencia los aranceles del 50% que el gobierno ecuatoriano impuso a varios productos colombianos, una medida que ha generado preocupación en sectores económicos de ambos países. Sin embargo, mientras el pulso diplomático y comercial se intensifica, en la frontera común la prioridad es la seguridad.

Noticias RCN acompañó el despliegue de tropas en la zona limítrofe como parte del inicio de la denominada Operación Espejo, considerada una de las acciones binacionales más ambiciosas de los últimos años contra estructuras del narcotráfico y grupos armados ilegales.

Operación Espejo: despliegue sin precedentes en la frontera

Desde el aire se registró el inicio del operativo conjunto en zona selvática del departamento de Nariño, territorio que concentra al menos 73.000 hectáreas de cultivos ilícitos y que limita con Ecuador.

Durante un sobrevuelo oficial, se evidenció la destrucción en tiempo real de un laboratorio de procesamiento de cocaína, una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones criminales que operan en el área.

La operación contempla intervenciones en cinco áreas estratégicas: una marítima y cuatro terrestres, previamente identificadas por inteligencia militar. En total, ya han sido desplegados más de 13.000 militares y cerca de 7.000 policías en los departamentos de Nariño y Putumayo, con el objetivo de cerrarles el paso a las economías ilícitas y recuperar el control territorial.

Siete grupos armados en la mira

En medio de la espesa selva operan estructuras como los Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez, entre otros grupos armados organizados que disputan rutas del narcotráfico y el control de economías ilegales. Según fuentes oficiales, las acciones estarán dirigidas contra al menos siete organizaciones criminales que delinquen en esta zona estratégica.

La clave del operativo será la inteligencia militar. Las autoridades buscan anticiparse a los movimientos de estas estructuras, que se refugian en áreas rurales de difícil acceso y mantienen una confrontación constante por el dominio de corredores ilegales.

Mientras la tensión comercial entre Bogotá y Quito escala por las nuevas medidas arancelarias, en la frontera la lucha es otra: frenar el avance del narcotráfico y debilitar a los grupos armados que operan a ambos lados de la línea limítrofe. La operación Espejo marca así un nuevo capítulo en la cooperación en seguridad entre los dos países, en un momento de relaciones bilaterales complejas.

