Silvestre Dangond le dedicó un sentido homenaje a Miguel Uribe durante su concierto en Bogotá

El 29 de agosto se realizó en Bogotá la primera fecha de 'El Último Baile', el concierto de Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho de la Espriella. El evento tuvo lugar en el estadio 'El Campín' , en donde además de esta presentación, se rindió un homenaje para Miguel Uribe.

El homenaje a Miguel Uribe Turbay en el concierto

En medio de la presentación, Silvestre Dangond dedicó un espacio a la memoria de Miguel Uribe Turbay, político fallecido en 2024. Durante el homenaje, en las pantallas gigantes se proyectó la imagen del exsenador con sus fechas de nacimiento y muerte. El cantante interpretó la canción "Gracias" y expresó ante el público.

Sé que te duele Bogotá... y si te duele a ti, nos duele a todos.

El gesto fue acompañado por los asistentes con aplausos y respeto, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la jornada.

Reacciones de la familia y redes sociales

La familia de Miguel Uribe Turbay manifestó su agradecimiento por el homenaje. Su hermana, María Carolina Hoyos, publicó en redes sociales fotografías del tributo con mensajes de reconocimiento hacia el artista vallenato. "Qué falta haces, Miguel. Te amo, mi Miguel del alma. Silvestre, ¡gracias!"

En redes sociales, el homenaje fue replicado por seguidores y asistentes, generando múltiples comentarios y ampliando el impacto de lo ocurrido en el concierto.