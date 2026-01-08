Simón Zhu, el joven prodigio del violín que se robó las ovaciones en el Cartagena Festival de Música

Esta edición del Cartagena Festival de Música ha sido catalogada como una de las más destacadas de los últimos años, no solo por la presencia de artistas consolidados, sino por la apuesta clara por talentos jóvenes que empiezan a marcar el rumbo de la música clásica a nivel internacional.

En ese escenario, uno de los nombres que más ha resonado es el de Simón Zhu, un violinista alemán considerado un prodigio y señalado como la gran promesa del violín en su país.

Desde el concierto inaugural, Simón Zhu ha logrado captar la atención del público en cada una de sus presentaciones.

Sus interpretaciones han sido recibidas con ovaciones, consolidándolo como una de las figuras más comentadas del festival.

A sus 25 años, su presencia en el escenario y su dominio del instrumento han evidenciado por qué ha sido reconocido dentro de la escena musical alemana.

Para el violinista, presentarse en Cartagena ha significado un encuentro con un público diferente al que suele tener en Europa:

Honestamente de pronto el público no puede ser como el público de Alemania donde vivo pero la verdad es que todos tienen derecho a disfrutar de la música y este festival de hecho demuestra eso.

Aunque hoy es considerado una promesa del violín en Alemania, su historia musical no comenzó en un entorno familiar ligado a la música.

La trayectoria musical de Simón Zhu

Simón Zhu empezó a tocar el violín cuando tenía seis años y, desde entonces, se trazó el objetivo de recorrer los escenarios más importantes del mundo.

Ese proceso, marcado por años de formación y constancia, lo llevó a consolidar una carrera que hoy despierta atención internacional.

El propio músico reconoce que su camino ha estado acompañado por personas clave y por una disciplina constante.

La verdad es que también tuve mucha suerte, muchas personas que llegaron en el momento correcto de mi vida. Mis padres me apoyaron mucho, mis maestros pero sobre todo la práctica y la disciplina.

Ahora, su participación en el Cartagena Festival de Música representa un honor, pero también un reto. Uno de los principales desafíos ha sido adaptarse a las condiciones climáticas de la ciudad, especialmente por el instrumento que utiliza.

Tal vez el mayor reto es el clima húmedo de Cartagena y mi violín es de más de 300 años entonces la madera puede responder de alguna manera diferente.

Más allá de su experiencia personal, Simón Zhu considera que este tipo de escenarios son fundamentales para transformar la relación del público con la música clásica.