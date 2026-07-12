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Sincelejo, la ciudad más segura del país en el primer semestre de 2026

Estrategia del alcalde Yahir Acuña y su Bloque de Búsqueda contra bandas criminales en todas sus denominaciones consolida a Sincelejo como la ciudad más segura del país.

Yair Acuña, alcalde de Sincelejo
Yair Acuña, alcalde de Sincelejo. / Alcaldía de Sincelejo

Noticias RCN

julio 12 de 2026
10:23 a. m.
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Durante el primer semestre de 2026, la estrategia del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, liderada por el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, ha vuelto a posicionar a la capital sucreña como la ciudad más segura de Colombia. Este modelo de seguridad integral, que se ha convertido en el más exitoso del país, fundamenta su efectividad en un riguroso trabajo interinstitucional diseñado para desmantelar las estructuras operativas de las bandas criminales en todas sus denominaciones.

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​El mandatario local, reconocido a nivel nacional como el alcalde que ha enfrentado con mayor determinación a las organizaciones delincuenciales, presentó el más reciente balance oficial en la que destacó que la clave del éxito radica en la articulación de esfuerzos, un sistema que no solo reacciona ante la criminalidad, sino que permite prevenir y anticipar el delito de manera integral en todo el territorio urbano.

Sincelejo y un cambio drástico en seguridad

​Gracias a este despliegue coordinado, Sincelejo ha logrado volcar todas sus capacidades institucionales hacia un objetivo primordial: proteger el derecho a la vida y devolver la tranquilidad a los ciudadanos. La ofensiva constante del Bloque de Búsqueda ha debilitado significativamente el accionar de las redes delictivas, demostrando que la cooperación estrecha entre la administración municipal, la fuerza pública y los organismos de inteligencia es el camino más efectivo para neutralizar el multicrimen.

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​Las cifras operativas respaldan la efectividad de la estrategia con reducciones históricas en los índices de criminalidad durante la primera mitad del año. Entre los datos más elocuentes destaca una disminución del 60% en el hurto a personas y un impactante descenso del 86% en el hurto a entidades bancarias. Asimismo, los delitos de impacto residencial y comercial mostraron un alivio notable, registrando una baja del 19% en el hurto a residencias y del 15% en el hurto a comercios.

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​El balance semestral también reveló un control contundente sobre el robo de vehículos, con una reducción del 67% en el hurto a automotores y del 21% en el de motocicletas. Además, el impacto social de la estrategia se vio reflejado en la disminución del 19% en los casos de lesiones personales. Estos resultados consolidan el modelo de Yahir Acuña como un referente de gestión pública y seguridad urbana, que ya viene siendo replicado en otras regiones del país.

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