Autoridades descubren gigantesco arsenal de armas de los Comandos de Frontera pese a los acercamientos de paz

Un gigantesco arsenal de armas fue descubierto por parte del Ejército y la Policía Nacional, en Putumayo, y que, al parecer, habría sido escondido por los “Comandos de Frontera”, disidencias de las Farc que hacen presencia en gran parte del sur del país.

Sin embargo, este descubrimiento se ha dado en el marco de los acercamientos de paz y el establecimiento de las zonas de ubicación temporal creadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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¿Qué descubrieron las autoridades?

El pasado 16 de junio, el Gobierno saliente ordenó la suspensión de operaciones militares contra los “Comandos Frontera”, disidencias de las Farc, que hacen presencia principalmente en departamentos como Putumayo, Nariño y el Amazonas.

Dicho cese al fuego permitió que los disidentes de este grupo pudieran movilizarse hasta los puntos de la zona de ubicación temporal que el Gobierno dispuso para que los sujetos de estos grupos llegaran. Esto también habría tenido el objetivo de que fueran entregadas las armas como un acto de voluntad de paz.

No obstante, las autoridades encontraron, recientemente, un amplio arsenal de armas durante su más reciente operación ofensiva. Dentro del armamento lograron identificar explosivos de gran alcance, armas y hasta cilindros bomba.

El hallazgo lo hicieron en Putumayo, mismo departamento en el que el Gobierno creó una zona de ubicación temporal para la dejación de armas por parte del grupo terrorista.

Así mismo, se conoce que, en las últimas horas, las autoridades han desarrollado constantes operaciones ofensivas contra este grupo armado que actúa en varias regiones del país.

Dentro de los hallazgos también se descubrió que continuaron con el financiamiento de sus acciones criminales como la producción de cocaína y clorhidrato de cocaína en laboratorios que han sido destruidos en esas operaciones.

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Durante el pasado mes de junio, el Ejército Nacional llevó a cabo una operación militar, con apoyo de Fuerzas Militares de Perú y Brasil, que permitió debilitar las estructuras criminales y logísticas de este grupo armado organizado residual.

Durante las primeras acciones ofensivas se lograron ubicar y destruir 22 laboratorios empleados para el procesamiento de pasta de coca. También se incautó material de guerra y maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Adicionalmente, fueron incautadas más de dos toneladas de pasta de coca, 16 cartuchos e insumos líquidos y sólidos utilizados para la producción de alcaloides, siete toneladas de marihuana y más de 18.000 kilogramos de diferentes tipos de droga, así como material de guerra, comunicaciones e intendencia.