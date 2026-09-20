Este gran evento internacional reunirá a miles de expertos en ciudades bio-inteligentes y marcará un hito clave en la reactivación económica, turística y tecnológica de la capital vallecaucana.

Cali renace: Smart City Expo 2026 lidera la reactivación tras el sismo

A un mes del sismo, Cali reafirma su resiliencia al convertirse en sede del Smart City Expo Cali 2026. Este gran evento internacional reunirá a miles de expertos en ciudades bio-inteligentes y marcará un hito clave en la reactivación económica, turística y tecnológica de la capital vallecaucana.

A tan solo un mes del terremoto ocurrido el 10 de agosto, Cali confirma que está completamente lista para recibir el Smart City Expo Cali 2026. Este encuentro se posiciona como el primer gran evento internacional de su etapa de recuperación, enviando una señal concreta al mundo de que la ciudad avanza con firmeza en su reactivación integral.

La tecnología y los datos como motores de recuperación en Cali

La elección de Cali como sede de este evento internacional fue un reconocimiento a su visión de conectar el desarrollo económico con la innovación y la calidad de vida. Antes de la emergencia, la ciudad ya implementaba modelos predictivos para movimientos en masa, herramientas de inteligencia artificial en salud, plataformas de protección de fauna y sistemas para el arbolado urbano.

Cortesía: Smart City Expo 2026

El terremoto puso a prueba toda esta infraestructura tecnológica. Ante la crisis, la ciudad estructuró una estrategia para consolidar información dispersa, construir un perfil detallado de las familias afectadas y rastrear las ayudas entregadas. Para lograr esto, se avanzó en la implementación de un Datalake de Recuperación. Según María Eugenia Lloreda, asesora de la Alcaldía de Santiago de Cali, usar la tecnología no solo mejora la eficiencia en la atención de los damnificados, sino que también eleva la transparencia del proceso.

Impacto económico y reactivación del turismo tras el sismo

La realización del evento es un motor fundamental para revitalizar la economía local. El sector turístico y comercial ya muestra una recuperación asombrosa:

El 96,5% de la infraestructura hotelera se encuentra lista para alojar a los visitantes.

El 71% de los negocios turísticos ya están operando con normalidad.

Las estructuras de los centros comerciales que fueron evaluadas están plenamente habilitadas y seguras.

Esta reactivación impulsará sectores clave como la gastronomía, el transporte y el comercio, dinamizando la oferta cultural de la ciudad.

Cortesía: Smart City Expo 2026

Smart City Expo Cali 2026: ¿Qué esperar del evento internacional?

Bajo el lema "Ciudades bio-inteligentes: innovación para la vida", el evento tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Se proyecta la asistencia de más de 3.000 visitantes y la participación de 75 conferencistas nacionales e internacionales.

El encuentro ya cuenta con el interés confirmado de delegaciones de América Latina, Filipinas y Zimbabue. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó que recibir este espacio oficialmente por primera vez tiene un significado especial tras el 10 de agosto, pues demuestra que la ciudad se recupera y sigue adelante. El congreso contará con tres componentes esenciales:

Un congreso internacional de alto nivel.

Espacios dedicados al networking empresarial.

Un amplio pabellón de exposiciones con activaciones ciudadanas.

Ciudades bio-inteligentes: Innovación y resiliencia para el futuro

El evento busca consolidar a Cali como el gran referente latinoamericano en innovación urbana y biodiversidad. La agenda del congreso se centrará en cuatro grandes ejes:

Movilidad inteligente y conectividad territorial.

Entornos seguros, resilientes y saludables.

Medio ambiente y energía sostenible.

Innovación pública y tecnologías emergentes.

Este encuentro será la plataforma ideal para conectar soluciones innovadoras con quienes tienen la capacidad de implementarlas, fomentando alianzas frente a los retos urbanos. Como concluyó Lloreda, el objetivo es mostrarle al mundo una Cali innovadora, tecnológica, diversa y con las puertas abiertas.