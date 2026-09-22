Salario mínimo 2027 en Colombia: ¿De cuánto sería el aumento y qué exigen los empresarios?

La discusión económica de cara al cierre de año en Colombia ya comenzó a agitarse con fuerza. El debate sobre el salario mínimo para 2027 se posiciona como uno de los temas prioritarios en la agenda nacional, especialmente tras los recientes pronunciamientos del Consejo Gremial Nacional (CGN), que exige al Gobierno Nacional ceñirse estrictamente a los indicadores técnicos y legales para evitar desequilibrios macroeconómicos.

El escenario económico actual sirve de antesala para lo que será la mesa de concertación de fin de año. De acuerdo con los reportes oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación acumulada entre enero y agosto se ubicó en el 5,35%.

Tomando como base este comportamiento inflacionario y las proyecciones de productividad, analistas y sectores económicos estiman que el incremento salarial para el próximo año podría rondar cifras cercanas al 10%.

Actualmente, el salario mínimo en el país está fijado en $1.750.905 (sin incluir el auxilio de transporte). De materializarse un incremento porcentual de doble dígito, el salario básico se elevaría hasta los $1.925.996, un panorama que genera tanto expectativas en las centrales obreras como profundas preocupaciones en el sector productivo.

Advertencia del gremio empresarial

Ante este panorama, el Consejo Gremial Nacional hizo un llamado formal al Ejecutivo para blindar la negociación de presiones políticas o populistas. Los empresarios insistieron en que el porcentaje de aumento debe obedecer rigurosamente a las variables de ley: la inflación de cierre de año y la productividad laboral.

El gremio advirtió que fijar un incremento desproporcionado desataría una cadena de efectos secundarios nocivos para la estabilidad financiera del país: