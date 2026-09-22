Mohamed Salah fue condenado en Inglaterra: también deberá pagar una multa por omitir información

Aunque Mohamed Salah está viviendo un gran momento futbolístico en Turquía, recibió una mala noticia desde Inglaterra, el país donde vivió una parte importante de su vida al convertirse en ídolo y referente de Liverpool.

En medio de la temporada 2025/2026, el egipcio oficializó su salida a través de un video publicado el 24 de marzo de 2026, confirmando que sería su última temporada con el club de Anfield y en agosto del presente año firmó su paso al Trabzonspor de Turquía por dos años.

¿Por qué fue condenado Salah en Inglaterra?

Mohamed Salah fue multado y sancionado por negarse a compartir información sobre la persona que conducía un vehículo que estaba a su nombre sobrepasando los límites de velocidad; además de tener que pagar 1.044 libras de multa, su licencia de conducir fue suspendida por seis meses para manejar en el Reino Unido. Además, al no encontrarse en territorio inglés, ignoró las citaciones enviadas por las autoridades y eso agravó más su situación.

El conductor, del que el futbolista no quiso brindar la información, estaba conduciendo a una velocidad de 58 km/h en una vía donde el máximo permitido es de 48 km/h.

El incidente ocurrió el pasado 27 de marzo con un carro de lujo de la marca Rolls-Royce perteneciente al egipcio. Aunque está directamente involucrado en el caso, esto no afecta su estadía en Turquía y, hasta el momento, no es necesaria su presencia en suelo inglés para resolver el inconveniente. Todo el proceso fue llevado por el Tribunal Unificado de Warrington.

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Exitoso presente de Salah en Turquía

A pesar de las últimas noticias recibidas, Salah marcha con un gran presente goleador en la Superliga turca con un saldo de 7 goles y 2 asistencias en ocho partidos jugados con el Trabzonspor de ese país.