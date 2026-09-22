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¿En qué consiste el plan de choque que anunció el Gobierno De la Espriella para atender la crisis de salud?

Con cuatro fases y una inversión de 10 billones de pesos, el Gobierno tratará de enmendar los daños del sector salud y garantizar la atención de los pacientes.

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 22 de 2026
12:46 p. m.
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció en la noche del lunes, 21 de septiembre, un plan de choque para hacer frente a la crisis del sector salud, que ha entorpecido el tratamiento de miles de usuarios, por las deudas millonarias del sistema.

En diálogo con Noticias RCN, el exministro de Salud, Jaime Arias, destacó que “el Gobierno está cumpliendo”, con el plan, “lo que dijo en campaña. Una promesa similar a la de otros candidatos, que dijeron que iban a buscar 10 billones de pesos para un plan de choque. No veo los 10 billones, pero, tal vez, el mecanismo anunciado puede servir para conseguir una parte del total”.

Sin embargo, advirtió que “no se ha anunciado si hay o no un cálculo de cuánto costaría atender a más de un millón de personas, como anunció el presidente De la Espriella: pacientes crónicos, con cáncer, con EPOC, con VIH, madres embarazadas con riesgo. En fin, son pacientes muy costosos” para el sistema.

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Las cuatro fases del plan de choque:

El plan de choque del Gobierno De la Espriella para el sector salud consta de cuatro fases: 1. Identificar al paciente 2. Precisar qué necesita 3. Determinar quién debe responder y 4. Hacer seguimiento para garantizar que avance su tratamiento.

De momento, se ha identificado a cerca de 1.069.000 a la espera de medicamentos o autorizaciones para continuar su tratamiento. El Gobierno dará prioridad a los que enfrentan enfermedades peligrosas o de alto costo.

Según explicó Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes por Colombia, “en la primera fase, dijo el Gobierno Nacional, que serán atendidos los pacientes con cáncer, trasplantados y con enfermedades huérfanas. Después irán llegando a otros grupos poblacionales que requieren atención prioritaria”.

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¿Qué debería cambiar en los próximos 90 días?

Silva indicó en diálogo con Noticias RCN que, “antes de llegar a los 100 días, la promesa de campaña fue que la población que no recibió tratamientos del Gobierno anterior, tiene que tener la atención prioritaria”.

Como vocero de pacientes celebró la iniciativa, pero insitió en que hay preguntas que el plan de choque sigue sin responder: “¿De dónde vamos a sacar los recursos adicionales?, ¿cuándo va a iniciar? Y ¿qué va a pasar con las EPS intervenidas que, hoy, no le están cumpliendo a la población?”.

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