Hombre fue condenado a 10 años por ocultar 100.000 dólares en maleta doble fondo

El Tribunal Superior de Bogotá revocó una sentencia absolutoria de primera instancia y condenó a Julián Alberto Correa Betancur a diez años de prisión, tras acoger un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación.

La decisión judicial se fundamenta en hechos ocurridos el 23 de julio de 2018, cuando Correa Betancur intentó ingresar a Colombia con 100.000 dólares estadounidenses ocultos en una maleta de doble fondo.

La Sala Penal del tribunal determinó que el acusado incurrió en el delito de lavado de activos y le impuso una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La condena deberá cumplirse en un centro penitenciario, según lo dispuesto por el alto tribunal.

Fiscalía revela maniobra de ingreso ilegal de dólares vía El Dorado

Durante el proceso investigativo, liderado por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, se estableció que Julián Alberto Correa Betancur llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en un vuelo procedente de México.

“Parecía insólito que realizara viajes con escalas, como ocurrió para el día de su captura y para el día de los hechos que son objeto o fueron objeto de investigación, y es que este ciudadano compró un tiquete con escala en el destino de Quito, específicamente en el país vecino de Ecuador”, dijo el fiscal en la audiencia sobre el proceder del ahora condenado para ingresar el dinero de manera irregular a Colombia.

Fiscalía desmintió versión laboral sobre origen de divisas

Al pasar por los controles aduaneros, Correa declaró portar 1.010 dólares, 890 pesos mexicanos y 189.000 pesos colombianos. Según el informe de la Fiscalía, Correa Betancur omitió mencionar los 100.000 dólares estadounidenses que llevaba ocultos en una maleta con doble fondo.

En su defensa, Correa Betancur alegó que el dinero correspondía al pago por una relación laboral con un tercero. Sin embargo, la Fiscalía evidenció que no presentó documentación ni información que acreditara de manera legítima el origen ni la destinación de las divisas, lo que fortaleció la acusación por lavado de activos.