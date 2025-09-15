CANAL RCN
Colombia

Hombre fue condenado a 10 años por ocultar 100.000 dólares en maleta doble fondo

La Sala Penal también le impuso una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales vigentes.

Foto: Fiscalía

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
03:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Tribunal Superior de Bogotá revocó una sentencia absolutoria de primera instancia y condenó a Julián Alberto Correa Betancur a diez años de prisión, tras acoger un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué cerraron el parqueadero del Puente Aéreo en El Dorado?
RELACIONADO

¿Por qué cerraron el parqueadero del Puente Aéreo en El Dorado?

La decisión judicial se fundamenta en hechos ocurridos el 23 de julio de 2018, cuando Correa Betancur intentó ingresar a Colombia con 100.000 dólares estadounidenses ocultos en una maleta de doble fondo.

La Sala Penal del tribunal determinó que el acusado incurrió en el delito de lavado de activos y le impuso una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La condena deberá cumplirse en un centro penitenciario, según lo dispuesto por el alto tribunal.

Futbolista colombiano fue condenado por golpear, abusar e intentar quemar a su pareja
RELACIONADO

Futbolista colombiano fue condenado por golpear, abusar e intentar quemar a su pareja

Fiscalía revela maniobra de ingreso ilegal de dólares vía El Dorado

Durante el proceso investigativo, liderado por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, se estableció que Julián Alberto Correa Betancur llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en un vuelo procedente de México.

“Parecía insólito que realizara viajes con escalas, como ocurrió para el día de su captura y para el día de los hechos que son objeto o fueron objeto de investigación, y es que este ciudadano compró un tiquete con escala en el destino de Quito, específicamente en el país vecino de Ecuador”, dijo el fiscal en la audiencia sobre el proceder del ahora condenado para ingresar el dinero de manera irregular a Colombia.

Fiscalía desmintió versión laboral sobre origen de divisas

Al pasar por los controles aduaneros, Correa declaró portar 1.010 dólares, 890 pesos mexicanos y 189.000 pesos colombianos. Según el informe de la Fiscalía, Correa Betancur omitió mencionar los 100.000 dólares estadounidenses que llevaba ocultos en una maleta con doble fondo.

En su defensa, Correa Betancur alegó que el dinero correspondía al pago por una relación laboral con un tercero. Sin embargo, la Fiscalía evidenció que no presentó documentación ni información que acreditara de manera legítima el origen ni la destinación de las divisas, lo que fortaleció la acusación por lavado de activos.

Condenan a peluquera responsable de la muerte de una mujer durante cirugía estética en Bogotá
RELACIONADO

Condenan a peluquera responsable de la muerte de una mujer durante cirugía estética en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de la Igualdad

Tribunal de Cundinamarca suspende de manera provisional el nombramiento de Juan C. Florián en MinIgualdad

Bogotá

Manifestación de conductores en Bogotá del 16 de septiembre: confirman puntos de concentración y horario

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría advierte graves fallas en alimentación y salud en cárceles de Medellín y Cúcuta

Otras Noticias

Tecnología

China presenta el primer chip 6G del mundo: más velocidad y avances tecnológicos

China lanza una tecnología mucho más avanzada para transformar la manera en cómo se conecta el mundo.

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 15 de septiembre de 2025: números ganadores

Consulte aquí el número y signo ganador del Dorado Tarde de hoy 15 de septiembre de 2025. Verifique los resultados oficiales del sorteo y compruebe si fue uno de los afortunados.

Redes sociales

Pantallas y niños: ¿cómo lograr un uso saludable en casa?

Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez tras error Nacional con los extranjeros: "Alrededor de Gandolfi hay 17.000 tipos"

Irlanda

Inició el juicio contra el Soldado F, implicado en la masacre de Bloody Sunday