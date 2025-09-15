Capturada alias Wendy, incluida en el cartel de los más buscados en Soacha

La Policía Metropolitana de Soacha confirmó la captura de alias Wendy, una mujer señalada de participar en un homicidio ocurrido en febrero de 2024 en el sector Rincón de Santa Fe.

RELACIONADO Capturan en Pereira a extraditable solicitado en España por narcotráfico

La Policía capturó a alias Wendy, una de las más buscadas en Soacha

De acuerdo con las investigaciones, alias Wendy habría cumplido un rol clave en el crimen, pues fue quien alertó al sicario sobre la ubicación de la víctima y posteriormente recibió el arma con la que se cometió el asesinato.

El hecho, según la Policía, se produjo como retaliación por el incumplimiento en un pago relacionado con estupefacientes.

“La hoy capturada sería partícipe del homicidio perpetrado en el parque Rincón de Santa Fe de la comuna XIII de la ciudad de Soacha, el pasado 18/02/2024. Para el día de los hechos, dio aviso al sicario sobre la ubicación de la víctima y posterior a ello recibió el arma de fuego con que la víctima perdió la vida”, indicó la Policía en un comunicado.

Tras 18 meses de labores de inteligencia y seguimiento, funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial lograron hacer efectiva la orden de captura en su contra por el delito de homicidio agravado.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que le impuso medida de aseguramiento domiciliaria.

Alias Wendy hacía parte del cartel de los 18 delincuentes más buscados en Soacha, una estrategia de las autoridades para dar con el paradero de personas vinculadas a graves hechos que afectan la seguridad ciudadana.

Después de 18 meses de investigación y seguimiento, funcionarios de policía judicial adscritos la Policía Metropolitana de Soacha, materializaron la captura de alias Wendy, quien es requerida por orden judicial por el delito de homicidio agravado.

“Después de 18 meses de investigación y seguimiento, funcionarios de policía judicial adscritos la Policía Metropolitana de Soacha, materializaron la captura de alias Wendy, quien es requerida por orden judicial por el delito de homicidio agravado”, finalizó la Policía.