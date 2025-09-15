CANAL RCN
Colombia Video

Capturada alias Wendy, incluida en el cartel de los más buscados en Soacha

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que le impuso medida de aseguramiento domiciliaria.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
05:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Metropolitana de Soacha confirmó la captura de alias Wendy, una mujer señalada de participar en un homicidio ocurrido en febrero de 2024 en el sector Rincón de Santa Fe.

Capturan en Pereira a extraditable solicitado en España por narcotráfico
RELACIONADO

Capturan en Pereira a extraditable solicitado en España por narcotráfico

La Policía capturó a alias Wendy, una de las más buscadas en Soacha

De acuerdo con las investigaciones, alias Wendy habría cumplido un rol clave en el crimen, pues fue quien alertó al sicario sobre la ubicación de la víctima y posteriormente recibió el arma con la que se cometió el asesinato.

El hecho, según la Policía, se produjo como retaliación por el incumplimiento en un pago relacionado con estupefacientes.

“La hoy capturada sería partícipe del homicidio perpetrado en el parque Rincón de Santa Fe de la comuna XIII de la ciudad de Soacha, el pasado 18/02/2024. Para el día de los hechos, dio aviso al sicario sobre la ubicación de la víctima y posterior a ello recibió el arma de fuego con que la víctima perdió la vida”, indicó la Policía en un comunicado.

Tras 18 meses de labores de inteligencia y seguimiento, funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial lograron hacer efectiva la orden de captura en su contra por el delito de homicidio agravado.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que le impuso medida de aseguramiento domiciliaria.

Alias Wendy hacía parte del cartel de los 18 delincuentes más buscados en Soacha, una estrategia de las autoridades para dar con el paradero de personas vinculadas a graves hechos que afectan la seguridad ciudadana.

Cayó alias El Grindr: fingió ser homosexual para seducir a turistas extranjeros en aplicación de citas
RELACIONADO

Cayó alias El Grindr: fingió ser homosexual para seducir a turistas extranjeros en aplicación de citas

Después de 18 meses de investigación y seguimiento, funcionarios de policía judicial adscritos la Policía Metropolitana de Soacha, materializaron la captura de alias Wendy, quien es requerida por orden judicial por el delito de homicidio agravado.

“Después de 18 meses de investigación y seguimiento, funcionarios de policía judicial adscritos la Policía Metropolitana de Soacha, materializaron la captura de alias Wendy, quien es requerida por orden judicial por el delito de homicidio agravado”, finalizó la Policía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pereira

Capturan en Pereira a extraditable solicitado en España por narcotráfico

Bogotá

Cayó alias El Grindr: fingió ser homosexual para seducir a turistas extranjeros en aplicación de citas

Aeropuerto El Dorado

Hombre fue condenado a 10 años por ocultar 100.000 dólares en maleta doble fondo

Otras Noticias

Bogotá

¡Atención desempleados! Bogotá ofrece 544 empleos disponibles hasta el 20 de septiembre

Bogotá abrió 544 vacantes laborales para todos los niveles educativos. Postúlese a estas oportunidades de empleo disponibles hasta el 20 de septiembre.

Atlético Nacional

Javier Gandolfi dejaría de ser director técnico de Atlético Nacional

Javier Gandolfi dejaría de ser entrenador de Atlético Nacional: el club trabaja en su reemplazo

Astrología

Mhoni Vidente lanzó una escalofriante predicción para Latinoamérica: "Hay que encomendarnos a Dios"

Donald Trump

EN VIDEO | Trump anuncia ataque en el Caribe que dejó tres muertos

Redes sociales

Pantallas y niños: ¿cómo lograr un uso saludable en casa?