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Capturan en Pereira a colombiano con circular roja de Interpol por crimen cometido en México

El hecho ocurrió hace más de 10 años cuando trató de entrar a México con paquetes de café contaminados con cocaína.

Capturado con circular roja de Interpol en Pereira.
Capturado con circular roja de Interpol en Pereira. Foto: Policía.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
10:48 a. m.
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En las últimas horas, las autoridades capturaron en Pereira a Ricardo Antonio González Aguirre, quien tiene circular roja de Interpol por un crimen cometido en México.

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Al parecer, este hombre participó en una estructura que estaba detrás del tráfico de drogas, las cuales eran camufladas bajo el envío de café. La venta era principalmente de clorhidrato de cocaína.

El intento de entrar a México en 2015

González habría tratado de entrar a México con 32 paquetes de café contaminados que fueron detectados en los controles aduaneros y aeroportuarios. La carga ilícita fue detectada en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en 2015.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, detalló que la operación se llevó a cabo gracias a trabajos de verificación en campo, análisis de información y despliegue de capacidades investigativas en Pereira.

La Policía señaló que la captura se suma a los 10 resultados en lo corrido del año en cuanto a capturas con circular de Interpol.

Acciones en Pereira contra la delincuencia

“Mi reconocimiento a nuestros policías y organismos de cooperación internacional que, con profesionalismo y compromiso, continúan protegiendo la seguridad y la legalidad”, destacó el jefe de cartera.

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Desde hace pocos días, las autoridades en la capital de Risaralda han puesto en marcha una estrategia llamada Primero Pereira, la cual busca fortalecer la seguridad en las noches principalmente.

Las labores han sido adelantadas por la Secretaría de Gobierno, Policía, Ejército, Bomberos y la Secretaría de Desarrollo Social. Los controles, entonces, se han enfocado en verificar los antecedentes y realizar requisas en los sectores de El Lago, Plaza de Bolívar y en el centro, donde hay población vulnerable.

“Estas acciones buscan recuperar la tranquilidad, fortalecer la convivencia y garantizar una mayor presencia institucional en la ciudad”, sostuvo la Policía. De igual forma, las autoridades invitan a que la ciudadanía denuncie posibles hechos irregularidades que atenten contra la convivencia.

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