Ni bótox ni hilos tensores deben realizarse en centros de estética: hay riesgo de deformación

Tras la desaparición temporal y muerte de Yulixa Toloza, al someterse a una lipoláser en una clínica de garaje del barrio Venecia, en Bogotá, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, llamó a la Secretaría de Salud y las alcaldías locales a reforzar los operativos de control “para verificar documentación, cumplimiento de normas y legalidad de la actividad comercial” de estos establecimientos.

Ya “en 2025, la Secretaría de Salud realizó 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad y, en lo corrido de 2026, se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias”, explicó Galán, en su cuenta de la red social X.

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Según el subsecretario de Salud de Bogotá, Julián Fernández, en algunos casos, el “modus operandi” de los centros de estética que se han convertido en clínicas de garaje, “plantea un desafío enorme, porque muchos operan a puerta cerrada”:

“Nos ha tocado, incluso, que nuestro personal, desde el año pasado, agende citas, se haga pasar por paciente”, indicó en diálogo con Noticias RCN, y es que, en medio de los operativos, “a los agentes de la Secretaría los han amenazado y los han golpeado personas armadas”.

Procedimientos invasivos no deben realizarse en centros de estética:

Fernández fue tajante en que los centros de estética tienen prohibido realizar procedimientos quirúrgicos, que, únicamente, resultan confiables en IPS autorizadas.

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“Tipo bótox, tipo hilos tensores. Si bien el índice de muerte es menor, tiene un riesgo grande de deformación y no lo pueden hacer las estéticas. Hay que recordar que lo que es la suave brisa, obviamente la liposucción, lipólisis, bótox, hilos tensores, todos se consideran procedimientos invasivos que solo los pueden hacer una IPS”.

Tras la orden del alcalde Galán y el hallazgo de Yulixa, en una carretera de Apulo, Cundinamarca, las autoridades suspendieron tres centros de belleza en Chapinero, sellaron un establecimiento en Usaquén y otros cinco en la localidad de Kennedy.