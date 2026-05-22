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Escándalo en una de las selecciones más poderosas: estas figuras NO irán al Mundial 2026

El director técnico reveló la lista de los 26 convocados en la mañana de este 22 de mayo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
11:23 a. m.
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Desde el jueves 21 de mayo de 2026, en Inglaterra comenzó a especularse la ausencia de figuras muy importantes en la lista oficial de los convocados al Mundial.

Fabrizio Romano, en su cuenta de X, adelantó que Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw y Harry Maguire no estarían en el campeonato de selecciones más importantes del mundo.

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Además, en la mañana de este 22 de mayo de 2026, se confirmó la noticia después de que Thomas Tuchel, el exdirector técnico de PSG y Bayern Múnich, reveló la lista de los 26 jugadores ingleses elegidos por él.

¿Por qué Thomas Tuchel, DT de la Selección de Inglaterra, no convocó a Palmer, Foden, Maguire y Alexander-Arnold al Mundial 2026?

Tras revelar la lista de los convocados al Mundial 2026, Thomas Tuchel rompió el silencio y explicó que las decisiones están relacionadas con temas posicionales.

"Hubo llamadas telefónicas difíciles. Para algunos de ellos, es solo una cuestión posicional para tener un equipo equilibrado porque no llevaremos cinco #10", aseguró.

"Aunque fue doloroso, creo que fue la decisión correcta para Inglaterra", concluyó.

Estos son los 26 convocados de la Selección de Inglaterra para el Mundial 2026

Los jugadores que representarán a la Selección de Inglaterra en la Copa del Mundo son:

  • Arqueros:

Pickford (Everton).

Henderson (Crystal Palace).

Trafford (Manchester City).

  • Defensas:

Konsa (Aston Villa).

O'Reilly (Manchester City).

Guéhi (Manchester City).

Spence (Tottenham).

Burn (Newcastle).

James (Chelsea).

Stones (Manchester City).

Livramento (Newcastle).

Quansah (Leverkusen).

  • Volantes:

Anderson (Nottingham Forest).

Mainoo (Manchester United).

Bellingham (Real Madrid).

Rogers (Aston Villa).

Rice (Arsenal).

Henderson (Brentford).

Eze (Arsenal).

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  • Delanteros:

Kane (Bayern Múnich).

Saka (Arsenal).

Rashford (Barcelona).

Gordon (Newcastle).

Toney (Al-Ahli).

Watkins (Aston Villa).

Madueke (Arsenal).

 

 

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