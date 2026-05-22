"No veo que vaya a ganar": se reveló predicción viral sobre las elecciones presidenciales de Colombia

En Colombia se está terminando de preparar todo para la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo de 2026.

Los candidatos que se encuentran en la contienda cerrarán sus campañas durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo y quedarán listos para conocer la decisión del pueblo.

En medio de esa realidad, las videntes se encuentran haciendo sus últimos análisis y revelando quién, según sus cartas, podría ser el nuevo presidente del país.

Entre ellas se encuentra Xiomara Ángeles, que ha ganado un reconocimiento considerable en TikTok y cuenta con más de un millón de seguidores. ¿Cuál fue su predicción en esta oportunidad?

Este es el candidato que más opciones tiene de ser el nuevo presidente de Colombia, según la vidente Xiomara Ángeles

En los últimos días, Xiomara Ángeles leyó sus cartas en vivo y aseguró que Iván Cepeda no tendría posibilidades de llegar a la presidencia de Colombia.

"Para Iván Cepeda sus cartas son de puertas cerradas. Se percibe mucha rabia y mucho tema oculto que va a salir a la luz. No lo veo que vaya a ganar", dijo la vidente.

Mientras tanto, al hablar de Paloma Valencia, Xiomara Ángeles expresó que tenía mucho potencial, pero que habría tomado decisiones que le terminarían jugando en contra.

"Siento que ella, dentro de la campaña, tiene personas que no han sido leales, que han hablado por detrás y que no creen en sus propuestas. Pudo tener muchas oportunidades, pero se basó mucho en lo que decían los demás. Si ella hubiera tomado las riendas de la vida, hubiera sido la presidente de Colombia", puntualizó la tarotista.

Además, en cuanto a Abelardo De La Espriella, indicó que las cartas apuntan a que tendrá puertas abiertas y que cuenta con una energía favorable.

"Abelardo De La Espriella tiene puertas abiertas, demasiada conexión y temas que se van a dar para él", señaló.

"Tiene muchas cosas que corregir, pero lo que dice lo va a cumplir y eso será un problema para la gente que no esté en la legalidad", concluyó.

¿Cómo se puede consultar el puesto de votación para las elecciones presidenciales del 2026?

Si usted aún no sabe cuál es el puesto en el que tiene que votar el próximo 31 de mayo de 2026, tenga en cuenta el siguiente paso a paso: