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¿Cuáles son las cinco entidades más entuteladas de Colombia? Corte Constitucional comparte el listado

40% de las tutelas son concedidas en primera instancia y 78% favorecen al ciudadano, cuando se reclama el derecho a la salud.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2026
03:02 p. m.
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La entidad que más tutelas acumula en lo que va de 2026 es mencionada en 11,2% de los expedientes de este mecanismo en el país. Así lo advirtió la Corte Constitucional en un informe reciente.

Según el alto tribunal, en los primeros ocho meses del año, recibió 781.484 expedientes; es decir, poco más de 3.200 tutelas, en promedio, cada día.

Las tutelas radicadas en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando el registro alcanzó los 619.649 expedientes, aumentaron en un 26,1%.

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Las cinco entidades con más tutelas en Colombia durante el 2026:

A la cabeza del listado, según la Corte Constitucional, se encuentra la Nueva EPS y le siguen las secretarías de Movilidad y Tránsito, con un 10,6% de los expedientes; los juzgados, con un 5,3%; el Fomag, con un 1,9%, y las secretarías de Hacienda, con un 1,2%.

La entidad promotora de salud es la que más tutelas ha recibido en 17 de los 32 departamentos, en los que acumula más de 53.500 expedientes.

Por departamentos, Antioquia es el que más tutelas registra contra la Nueva EPS: 14.466; seguido de Norte de Santander: 8.307; Santander: 6.799, y Caldas: 5.860.

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Departamentos en los que más se utiliza el mecanismo de tutela:

En todo el país, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca registran el mayor número de tutelas, aunque San Andrés ocupa el primer lugar por población, con 24 acciones por cada 100.000 habitantes.

Demoras en la entrega de medicamentos, asignación de citas, la continuidad de tratamientos, autorización de procedimientos y servicios de transporte para los pacientes se encuentran en el top de reclamaciones en salud.

Sin embargo, el 78% de las tutelas favorece al ciudadano cuando reclama sus derechos en salud y 40% se resuelven en primera instancia.

Las reclamaciones, principalmente, son por demoras en la entrega de medicamentos, asignación de citas, realización de procedimientos, continuidad de tratamientos y transporte para recibir atención médica.

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