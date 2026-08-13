Ejército rescata a secuestrado y una menor en operación contra disidencias de 'Mordisco' en Mapiripán

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este jueves que el Ejército Nacional logró un golpe contra la Estructura 39 de las disidencias de las Farc en Mapiripán, Meta, bajo el mando de alias ‘Mordisco’.

En la operación fue liberado José Luis Martínez Jaimes, quien permaneció secuestrado durante 11 meses, y una menor de edad fue recuperada de las filas de ese grupo armado.

Según el mandatario, tres integrantes de la organización fueron capturados y se incautaron fusiles, proveedores, munición y material de guerra.

“El orden no se negocia y la fuerza legítima del Estado no retrocede ante el crimen”, escribió en su cuenta de X, donde también compartió un video del momento en que Martínez se comunicó con su madre tras recuperar la libertad.

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Reconocimiento a la Fuerza Pública

En su mensaje, De la Espriella destacó el coraje y la precisión de los soldados, a quienes envió un reconocimiento público. “A los criminales, un mensaje claro: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza de la República”, señaló.

El presidente aseguró que en la “era del Tigre” no se permitirá que la sociedad sea doblegada por el delito y advirtió directamente a alias ‘Mordisco’: “Tiene fecha de expiración. Voy por ti”.

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La emotiva llamada tras la liberación

El video difundido por la Presidencia muestra el instante en que José Luis Martínez habló con su madre, doña Hilda, para confirmar que estaba sano y salvo. “Ya estamos aquí en completa libertad. Bendición, mamita, la quiero mucho”, expresó el hombre entre lágrimas, mientras oficiales del Ejército acompañaban la comunicación.

La operación se suma a las acciones militares que buscan debilitar las estructuras armadas ilegales en el sur del país y reafirma la estrategia del Gobierno de ejercer control territorial frente a los grupos criminales.