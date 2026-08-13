Donatón de abrazos para las víctimas del terremoto en el lugar de la tragedia en Cali

En medio de escombros, placas de concreto y el dolor de cientos de familias que buscan a sus seres queridos, una iniciativa humanitaria ofrece algo invaluable, abrazos gratuitos, en el sector de Capri, uno de los más afectados por el terremoto en Cali.

Andrés Solomón es el músico colombiano que notó que las necesidades van más allá de medicinas, techo y alimentos. Su iniciativa se centra en escuchar a las personas, abrazarlas e invitarlas a que se suelten todo ese dolor que tienen reprimido por la situación.

Esta donatón de abrazos cobra especial relevancia cuando la ventana crítica de 72 horas para encontrar sobrevivientes se cumple este jueves 13 de agosto.

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Así es la donatón de abrazos para las víctimas del terremoto

Andrés Solomón es un artista caleño de 46 años que decidió instalar un punto de apoyo emocional en una de las zonas más devastadas por el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

El sismo de magnitud 7,4 deja, según las cifras oficiales reportan 273 muertos, más de 3.800 heridos y 377 desaparecidos. Pero con un gesto tan simple como un abrazo, alimenta el alma de quienes sobrevivieron y lo perdieron todo.

Bajo la sombra de dos árboles y con carteles improvisados, Solomón brinda consuelo a quienes lo perdieron todo en la tercera ciudad más poblada del país.

Estamos atravesando un trauma colectivo y creo que la mejor manera también en la que podía ayudar era pues regalando la energía que tengo y la vitalidad que me queda.

Los abrazos gratis no son solo para las víctimas

La iniciativa no solo beneficia a las víctimas directas. Socorristas, personal de salud, funcionarios locales y voluntarios que trabajan incansablemente en las labores de rescate también encuentran en estos abrazos un momento de descarga emocional.

Primero es una descarga. A la gente le cuesta mucho acercarse porque todo el mundo está reprimiendo porque creen que tienen que sentirse fuertes para para poder ayudar.

El sector Capri, que quedó irreconocible por la magnitud de la destrucción, se ha convertido en símbolo de la solidaridad colombiana. Junto a la donatón de abrazos, han surgido múltiples iniciativas ciudadanas: ollas comunales para distribuir comidas, centros de donaciones, refugios temporales y voluntarios con vehículos y maquinaria pesada para remover escombros.

Mientras las autoridades de gestión de desastres advierten que las cifras podrían aumentar por subregistro, iniciativas como la de Solomón recuerdan que en medio de la tragedia, el contacto humano y la empatía son tan necesarios como la ayuda material.