Colombia rinde homenaje a los niños de agosto: los menores que perdieron la vida tras el terremoto

El terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia dejó una de sus secuelas más dolorosas en el municipio de Calima, Darién, donde cuatro niños perdieron la vida tras el colapso de un muro del colegio Gimnasio Calima, sede María Inmaculada.

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Conmovedor homenaje a los niños de agosto

Las víctimas fatales fueron identificadas como María José, Jesús, Anthony y Manuel, quienes fueron alcanzados por la estructura cuando atendían el llamado de evacuación.

El siniestro dejó además 10 estudiantes heridos que se encuentran en diferentes centros asistenciales. Entre ellos está Óscar, quien presenta heridas de gravedad en sus piernas.

Las familias de tres de los cuatro niños fallecidos realizaron un llamado a Medicina Legal para que les entregaran los cuerpos. Finalmente, las autoridades accedieron y entregaron los restos a sus padres para realizar las respectivas ceremonias de despedida.

La comunidad educativa organizó un sentido homenaje en los alrededores de la sede principal del colegio María Inmaculada, donde amigos, familiares y compañeros se reunieron para recordar a los cuatro pequeños.

Los niños que fallecieron tras el terremoto de magnitud 7.4

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Hasta el momento, el balance nacional del terremoto registra 13 niños fallecidos. Algunos se encontraban en diferentes circunstancias cuando ocurrió el sismo: en la escuela, otros aprendiendo de sus abuelos o durmiendo junto a sus padres.

En Bahía Solano, Chocó, se realizó una ceremonia con cantos de arrullo y una ronda de velas dedicada a Mateo, hijo del alcalde, y a todos los niños fallecidos en la tragedia, en un gesto de dolor colectivo que busca honrar su memoria.