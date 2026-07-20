Soldado disparó contra cuatro de sus compañeros en base militar entre Guaduas y Villeta: esto se sabe

Tres soldados y un suboficial del Batallón de Infantería N.º 38, Miguel Antonio Caro, resultaron heridos, luego de que uno de sus compañeros accionara el arma de dotación en su contra.

Los hechos, ocurridos en la base militar ubicada entre los municipios de Guaduas y Villeta, Cundinamarca, son materia de investigación por parte de las autoridades.

De manera preliminar, se sabe que los cuatro fueron trasladados de urgencia al Hospital Militar Central y a un centro hospitalario en Villeta, en donde son atendidos por especialistas.

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¿Qué pasó con el militar que activó un arma de dotación contra sus compañeros?

La Décima Tercera Brigada, unidad orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional, lamentó los hechos ocurridos de cara a las celebraciones por el 20 de julio, día de la independencia, y envió un mensaje de solidaridad con las familias de los uniformados heridos, “en espera de su pronta recuperación”.

Además, informó que el soldado, “presuntamente responsable de los hechos, fue capturado y se encuentra en proceso de judicialización ante las autoridades competentes”.

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¿Qué ha pasado en casos similares?

En abril de 2024, el país se estremeció con la noticia de un soldado que, en medio de su servicio militar, accionó su arma de fuego contra tres compañeros de batallón, en zona rural de Bello.

En mayo de 2025, dos soldados perdieron la vida y otros cinco resultaron heridos en zona rural de Pasto, Nariño, cuando uno de sus compañeros disparó en su contra en lo que fue tachado como “un acto de intolerancia”.

Y, semanas antes del incidente en el batallón entre Guaduas y Villeta, se conoció que el soldado William Alejandro Burgos Díaz fue condenado a 21 meses de prisión por causar la muerte, de manera accidental, de uno de sus compañeros.