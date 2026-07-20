Familiares de jugadores de Argentina fueron detenidos tras pelea en la final del Mundial

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó incidentes fuera de la cancha. Al menos 10 familiares de futbolistas de la 'Albiceleste' fueron detenidos por la policía estadounidense tras un altercado en las tribunas del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, luego del pitazo final.

¿Qué pasó con los familiares de los jugadores de Argentina?

La final de la Copa del Mundo 2026 no solo estuvo marcada por el triunfo de España, que se impuso 1-0 para conquistar su segundo título mundial, sino también por los incidentes registrados en las gradas del MetLife Stadium.

De acuerdo con diversos reportes argentinos, al menos diez familiares de jugadores de la Selección Argentina fueron retenidos por las autoridades estadounidenses después de verse involucrados en una pelea en las tribunas.

El enfrentamiento habría comenzado cuando algunos allegados a los futbolistas reaccionaron a las celebraciones de aficionados españoles ubicados cerca de ellos.

La policía intervino pocos minutos después de que terminara el encuentro para controlar la situación y restablecer el orden. Los involucrados fueron trasladados por las autoridades, aunque posteriormente recuperaron la libertad.

Según los reportes, algunos jugadores retrasaron su presencia en la ceremonia de premiación al dirigirse hacia la zona donde ocurrían los disturbios. Sin embargo, cuando llegaron, el sector ya estaba completamente asegurado por un amplio dispositivo de seguridad.

¿Qué se sabe de la pelea de familiares de jugadores argentinos?

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han revelado la identidad oficial de las personas detenidas ni si enfrentarán cargos relacionados con los hechos ocurridos al finalizar la final del Mundial.

Entre las versiones que han circulado por el medio argentino El Canciller, se menciona presuntamente que Alejandro Martínez, hermano del arquero Emiliano 'Dibu' Martínez, habría estado entre las personas involucradas en el altercado.

No obstante, esa información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los reportes también recuerdan que, antes del inicio del torneo, Estados Unidos advirtió que cualquier conducta violenta o que alterara el orden público sería sancionada conforme a la legislación local, motivo por el cual la respuesta policial fue inmediata.

La tensión no se limitó a las tribunas. Tras el pitazo final también se presentaron empujones y discusiones entre futbolistas de ambas selecciones. Entre los protagonistas estuvieron Leandro Paredes, Eric García, Gavi y Thiago Almada, quienes fueron separados por compañeros y miembros de los cuerpos técnicos antes de que la situación escalara.