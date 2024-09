¿Qué tan válidos son los argumentos de los transportadores de carga en el paro de camioneros?

El paro camionero por el nuevo precio del diésel ha generado caos en las diferentes ciudades del país y, con el paso de las horas, los bloqueos se han intensificado. Por un lado, los transportes de carga han manifestado que el alza está causando que trabajen a perdidas y, por el otro, el Gobierno ha comunicado que no puede aplazar el alza porque lleva 57 meses sin realizar un incremento.

Por lo tanto, en la Mesa Ancha de Noticias RCN se analizó detalladamente esta coyuntura. Estos son los puntos de vista de los panelistas:

¿Qué perspectiva darles a los argumentos de los transportadores de carga?

Julio César Iglesias:

“Creo que es legítima la idea de que no debemos subsidiar combustibles en Colombia, pero el problema es que no es el único elemento de costo que están enfrentando los empresarios del transporte. No nos podemos olvidar que tenemos reformas sucesivas no solo de este Gobierno, sino que también de los anteriores, que los han afectado”, inició indicando.

“La reforma laboral se está tramitando, la reforma tributaria igualmente está en proceso y, en medio de esa situación, la economía se encuentra estancada. Ahora bien, eso no significa que sea legítimo taponar las vías del país ni violar los derechos de los ciudadanos que se desplazan, que quieren llegar a un aeropuerto o, incluso, de los niños que están en los buses”, agregó.

Sin embargo, en medio de esa situación, Julio César Iglesias considera que una de las dificultades es que se ha normalizado que se usen las vías de hecho porque, de hecho, el actual Gobierno validó esas vías para llegar al poder.

Juana Afanador:

“Protestar es legítimo, pero hay que ver quiénes están protestando y cómo lo están haciendo. Los gremios de los grupos transportadores han dicho que no son ellos los que han llamado a la protesta, sino que son los trabajadores los que han realizado los bloqueos. Eso nos abre otra fuente de debate importante porque el Gobierno solo se ha sentado con los dueños y no con los conductores y, por eso, ahí puede haber una tensión de cómo se van a llegar a acuerdos”, planteó.

“Ahora, se debe analizar qué debe hacer el Gobierno por los taponamientos de las vías principales, el no paso de ambulancias que dejó a una mujer fallecida por un ataque al corazón y los bloqueos en los que niños han quedado en buses escolares durante varias horas. En ese sentido, lo primero que debería considerarse es un corredor humanitario porque no se pueden permitir las obstaculizaciones”, sustentó.

De igual manera, Juana Afanador explicó que este es un tema que debe tratarse a tiempo porque afecta a toda la ciudadanía. Incluso, uno de sus argumentos fue que ya se ha comenzado a percibir una especulación con los bienes y servicios de acceso diario porque se ha comenzado a hablar de una posible alza de la canasta familiar.

Las otras inconformidades de los transportadores de carga, aparte del alza del diésel

Desde que se propuso la subida del precio del diésel, múltiples economistas han indicado que ese ajuste tenía que realizarse por la inflación que se encuentra enfrentando el país. Sin embargo, los camioneros han respondido que ese no el único problema, sino que desde hace algún tiempo les ha tocado pagar fletes altos, que han sido víctimas de extorsión y que el estado de las vías no es el adecuado. ¿Qué opinan los panelistas frente a estos planteamientos?

Julio César Iglesias:

“Yo entiendo el malestar del Gobierno porque los economistas y el Gobierno les dicen que tienen que pagar gasolina internacional como en Holanda, Texas o Nueva Zelanda. Pero, el problema es que no tenemos las vías de allá ni contamos con la misma seguridad. Además, no tenemos el mismo esquema tributario que los países desarrollados y para eso no se ha planteado solución ni en el corto ni en el mediano plazo”, aseguró.

Juana Afanador:

“Esto no es tan sencillo como ponerle la lupa al ACPM, sino que Colombia siempre se dedicó únicamente a las movilizaciones que permiten que todas se transporte a través de camiones. Esto hace que el gremio tenga un enorme poder y control de las vías, pero, al mismo tiempo, está claro que no podemos depender solamente de las carreteras y que se necesitan estructuras férreas”, señaló.

En Venezuela se emitió una orden de captura contra Edmundo González: ¿esto cambia en algo el panorama?

Juana Afanador:

“La dictadura en Venezuela solo se va a radicalizar más. Desde las elecciones fallidas en las que Maduro se autoproclamó, hemos visto que la persecución ha sido enorme, que hay menores de edad presos y que a cualquier tipo de oposición que exista la están apresando y callando”, afirmó.

“Y ahora meter preso al que ganó las elecciones es la cereza del pastel del mensaje de Nicolás Maduro en su mensaje que hace referencia a que no van a entregar el poder y que van a perseguir hasta el último opositor”, complementó.

Julio César Iglesias:

“Primero, yo no descarto que en cualquier momento puedan meter presa a María Corina, igual que a Edmundo. Esto, aunque no hacía falta porque ya teníamos las suficientes, es otra evidencia de que en Venezuela no hay dependencia de poderes y que, por lo tanto, no hay democracia”, puntualizó.

“Entonces, sería absolutamente ridículo seguirle exigiendo a las instituciones venezolanas que presenten los resultados electorales. Eso hace que la posición de Colombia, que ya era tibia, pase a ser insostenible”, concluyó.