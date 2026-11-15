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Colombia

Sujeto fue captado golpeando y sacudiendo a un perro en medio de un parque en Soacha

La denuncia ya ha generado gran indignación entre la comunidad del sector, quienes filmaron los hechos.

Foto: Diseñado por Magnific y captura pantalla IG @andrespreciadop
Foto: Diseñado por Magnific y captura pantalla IG @andrespreciadop

Noticias RCN

noviembre 15 de 2026
02:50 p. m.
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Una nueva agresión contra un animal ha generado gran indignación en Soacha, pues las imágenes, que ya han circulado en redes sociales, dejan ver el instante en el que un sujeto tomó a un perro, lo golpeó y sacudió fuertemente en reiteradas ocasiones.

El hecho ya ha sido denunciado por distintos proteccionistas, quienes piden a las autoridades iniciar las acciones correspondientes para proteger al canino que, al parecer, estaría bajo el cuidado del agresor.

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Sujeto golpeó contundentemente a un perro en Soacha

Las imágenes dejan ver el instante en el que el sujeto toma al perro, de presunta raza pitbull, y lo sacude fuertemente. Así mismo, el animal recibe fuertes golpes que rápidamente llaman la atención de los habitantes del sector.

El llanto del animal pone al tanto de la situación a ciudadanos, quienes deciden grabar los hechos desde sus teléfonos móviles. El proteccionista Andrés Preciado, defensor de animales en Colombia, hizo un llamado a las autoridades del municipio para llevar a cabo una visita y, de ser necesario, realizarse la aprehensión del animal.

Por su parte, la rescatista Melissa Rodríguez aseguró que se encuentra contactando a las autoridades locales para dar con el sujeto y poner a salvo al animal presunta víctima de maltrato.

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¿Cómo y cuándo denunciar el maltrato animal?

En Colombia, el maltrato animal es considerado como un delito que contempla multas y penas de prisión que oscilan entre los 32 a 56 meses. Algunas señales de alarma son: cuando un animal permanece constantemente con soga o cadenas, esté sometido a un aislamiento permanente en terrazas o balcones, presente cirugías o mutilaciones.

En caso de que se presente estado de desnutrición, explotación, abandono y golpes contra un animal se debe denunciar de inmediato ante Alcaldía, Inspección de Policía y equipos PYBA.

No obstante, cuando se presentan lesiones graves irreversibles, envenenamiento, actos sexuales, asesinato y muerte se debe denunciar el caso ante Fiscalía o URI.

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