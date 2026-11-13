Perro recibió brutal golpiza por un adulto mayor en el Meta: el animal ya logró ser adoptado

Un estremecedor caso de presunto maltrato animal mantiene consternada a la comunidad en el municipio de Castillo, en el Meta, tras registrarse un aberrante video en el que se observa a un sujeto golpeando desalmadamente a un perro que se encontraba dentro de su vivienda.

Tras la viralización del hecho, las autoridades no solo lograron el rescate del canino ya que también llevaron a cabo la captura del sujeto por presunto porte de armas.

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¿Qué pasó con el perro golpeado en el Meta?

Las aberrantes imágenes habrían sido captadas por una habitante del municipio, quien rápidamente se percató de los fuertes golpes que estaba recibiendo el animal. El llanto desesperado del canino alertó a la mujer, quien, al parecer, le habría solicitado al adulto mayor parar con las agresiones.

Al parecer, el sujeto habría perpetrado los contundentes golpes por medio de diferentes objetos como cables de alta tensión, entre otros. En el clip, que circuló en redes sociales, se observa el momento en el que el perro termina tendido en el suelo tras la agresión que recibió.

Perro golpeado en el Meta fue rescatado

Según el más reciente reporte por parte de la senadora Andrea Padilla, quien se encuentra al tanto del caso, ‘Toby’, nombre que recibió el perrito golpeado, fue rescatado y se encuentra bajo el cuidado de la Alcaldía de Castillo.

Además, junto a rescatistas del municipio se está llevando a cabo el proceso de recuperación de ‘Toby’ al recibir atención médica. Según la rescatista Mera, 'Toby' ya encontró un hogar.

El adulto mayor fue capturado en flagrancia por el porte ilegal de armas y los abogados de Alegato Juristas buscarán que al señalado sea imputado el delito de lesiones graves por la ley Ángel.

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¿Qué se sabe de las otras mascotas del sujeto?

Frente a la presencia de otras mascotas en la vivienda del sujeto se sabe que, presuntamente, un gato y un perro siguen estando allí.

Según la rescatista Melissa Rodríguez, quien hizo presencia en la zona con demás proteccionistas, todavía no se ha logrado dar con los demás animales.