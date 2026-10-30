Hombre que habría causado la muerte de cuatro perros por envenenamiento fue detenido en México

La muerte de varios perros por presunto envenenamiento generó preocupación entre habitantes de la colonia Condesa, en Ciudad de México. Los hechos se reportaron en inmediaciones del Parque España, donde al menos seis animales resultaron afectados después de entrar en contacto con cebos de carne y salchichas que contenían una sustancia tóxica.

De acuerdo con los antecedentes del caso, cuatro perros murieron y otros dos sobrevivieron tras recibir atención médica veterinaria.

En medio de las denuncias, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de una persona que habría sido captada en la zona y que fue señalada como presunta responsable de estos hechos.

Capturan a hombre que coincide con las características del sospechoso

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre de 58 años, identificado como Salvador “N”.

Según el reporte oficial, sus características físicas coinciden con las de la persona que aparece en las imágenes difundidas en plataformas digitales por el presunto envenenamiento de los animales.

La captura se produjo aproximadamente a las 6:20 de la mañana, en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades señalaron que, cuando los uniformados se acercaron para entrevistarlo, el hombre reaccionó de manera agresiva contra ellos. Por este motivo, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares.

¿Qué sustancia encontraron en los cebos que provocaron la muerte de los perros?

Uno de los elementos clave de la investigación es la identificación del producto utilizado para afectar a los animales.

La Fiscalía General de Justicia confirmó que la sustancia encontrada en los cebos de carne y salchichas es metomilo, un insecticida y acaricida altamente tóxico.

Fiscalía analiza videos y recopila testimonios para esclarecer el caso

Tras la detención, las autoridades mantienen las diligencias para verificar la identidad del hombre y establecer dónde se encontraba al momento de los hechos.

La investigación contempla el análisis de videograbaciones, entrevistas y otros indicios recopilados en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la alcaldía Cuauhtémoc.